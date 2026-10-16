O companie israeliană specializată în tehnologia publicitară a contribuit la instalarea de programe spion pe dispozitivele Al Jazeera

Candiru, care ajută guvernele să decodeze telefoanele mobile, și firma de tehnologie publicitară Discover Tech au folosit platforme de publicitate online pentru a viza și a infecta 45 de dispozitive de la Al Jazeera, potrivit unui raport publicat joi de grupul de monitorizare digitală al Universității din Toronto, Citizen Lab.
În 2024 și 2025, companiile cu sediul în Tel Aviv au folosit reclame care conțineau cod rău intenționat (malware) pentru a implanta programul spion, care a colectat date de pe dispozitive, potrivit cercetătorilor.
Compania israeliană de tehnologie publicitară Discover-Tech a contribuit la instalarea programului spion pe zeci de dispozitive utilizate de Al Jazeera și de alte companii.
Al Jazeera Media Network a declarat joi că „condamnă atacurile cu programe spion care vizează o serie de angajați ai săi” și s-a angajat să continue să „își protejeze angajații și sistemele”.
Rețeaua a afirmat că vizarea jurnaliștilor reprezintă un „atac la adresa libertății presei” și a solicitat ca persoanele responsabile să fie trase la răspundere.
O anchetă a Citizen Lab, declanșată de ancheta internă inițială a Al Jazeera cu privire la această problemă, a confirmat că programul spion de la Candiru, o firmă israeliană de spyware inclusă pe lista neagră a guvernului Statelor Unite în 2021 pentru activitățile sale cibernetice rău intenționate, a fost instalat pe aceste dispozitive, folosind primul caz cunoscut de publicitate țintită de tip „zero-click”.
Modul de instalare a acestui software de spionaj înseamnă că, odată ce o reclamă infectată apare pe un dispozitiv, acel dispozitiv este infectat - spionând și transmitând toate datele și informațiile disponibile pe acea platformă către cei care le fură.
Software-ul rău intenționat este conceput pentru a colecta o gamă largă de date sensibile, inclusiv fișiere, documente și date din browser, precum cookie-uri, marcaje și date de autentificare salvate. De asemenea, poate captura tastele apăsate, realiza capturi de ecran, înregistra sunetul de la microfon și de la camera web și extrage e-mailuri și mesaje de pe platformele populare de comunicare.
Pentru a evita declanșarea mecanismelor de securitate, programul spion utilizează adesea canale de comunicare criptate și împarte datele furate în porțiuni mai mici, transmise treptat.
Se estimează că instrumentul specific utilizat a costat câteva milioane de dolari.
Incidentul evidențiază natura sofisticată a amenințărilor reprezentate de grupuri precum Candiru și de clienții acestora, care folosesc tehnici pentru a ocoli sistemele moderne de securitate.
Citizen Lab, o unitate de cercetare a Universității din Toronto, a concluzionat în raportul său că Discover-Tech a achiziționat reclamele care conțineau spyware încorporat. Ulterior, prin intermediul acestor reclame, a redirecționat dispozitivele către malware-ul grupului Candiru.
Jurnaliștii de la Al Jazeera s-au numărat printre milioanele de persoane ale căror dispozitive au fost vizate – inclusiv câțiva care au realizat reportaje pe teme sensibile.
Echipa tehnică internă a Al Jazeera a descoperit pentru prima dată modele neobișnuite pe dispozitivele utilizate de unii jurnaliști în 2024. Acest model a continuat și în 2025. Al Jazeera a contactat Citizen Lab pentru o investigație mai detaliată cu privire la suspiciunile sale că programul spion era responsabil pentru această activitate.
Programul spion Candiru a fost utilizat anterior pentru a supraveghea cel puțin 100 de jurnaliști, disidenți și alte persoane din mai multe țări.