O companie israeliană specializată în tehnologia publicitară a contribuit la instalarea de programe spion pe dispozitivele Al Jazeera

Două companii israeliene au manipulat reclame online pentru a instala software de supraveghere pe zeci de computere ale organizației de știri din Qatar, Al Jazeera, scriu Boomberg și Al Jazeera.

Candiru, care ajută guvernele să decodeze telefoanele mobile, și firma de tehnologie publicitară Discover Tech au folosit platforme de publicitate online pentru a viza și a infecta 45 de dispozitive de la Al Jazeera, potrivit unui raport publicat joi de grupul de monitorizare digitală al Universității din Toronto, Citizen Lab.

În 2024 și 2025, companiile cu sediul în Tel Aviv au folosit reclame care conțineau cod rău intenționat (malware) pentru a implanta programul spion, care a colectat date de pe dispozitive, potrivit cercetătorilor.