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O companie petrolieră care are legături cu apropiaţi ai lui Trump amână forajele în Groenlanda după un avertisment al autorităţilor

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Port din Groenlanda.
Port din Groenlanda. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Compania, listată la Nasdaq, intenţionează acum să obţină autorizaţiile necesare pentru a începe forajele în iarna anului 2027 în bazinul Jameson Land, de pe coasta de est a Groenlandei. Partenerul său, compania 80 Mile, listată la Londra, a confirmat amânarea, potrivit CNBC, citat de News.ro.

„Operarea în Arctica necesită răbdare, flexibilitate şi o perspectivă pe termen lung. Vom folosi acest timp pentru a ne îmbunătăţi planurile şi pentru a aprofunda relaţiile cu comunităţile locale, partenerii strategici şi autorităţile relevante”, a declarat directorul general al Greenland Energy, Robert Price.

Problemele au apărut după ce subsidiara 80 Mile, White Flame Energy, a adus echipamente de foraj în apropierea aeroportului Nerlerit Inaat, un important nod de transport către nord-estul Groenlandei.

Companiile susţin că aveau un contract pentru închirierea unui spaţiu de depozitare administrat de Greenland Airports, dar nu ştiau că era necesară şi o autorizaţie separată din partea autorităţii pentru resurse minerale.

Guvernul Groenlandei a constatat că White Flame Energy nu obţinuse aprobările necesare şi a emis un avertisment oficial. Cele două companii au declarat că tratează avertismentul „foarte serios” şi că vor colabora îndeaproape cu autorităţile.

80 Mile deţine trei licenţe pentru explorarea şi eventuala exploatare a petrolului în bazinul Jameson Land, iar Greenland Energy finanţează costurile pentru două sonde de explorare. Licenţele au fost acordate înainte ca Groenlanda să înceteze, în 2021, emiterea unor noi autorizaţii de acest tip, invocând agravarea crizei climatice.

După anunţarea problemelor, acţiunile Greenland Energy au scăzut miercuri cu peste 44%, iar cele ale 80 Mile cu peste 20%.

Legături cu persoane asociate administraţiei Trump

Proiectul atrage atenţia şi în contextul în care Donald Trump şi-a reluat demersurile pentru ca Statele Unite să dobândească Groenlanda.

Greenland Energy are legături cu mai multe persoane şi afaceri asociate administraţiei Trump. Membrul consiliului de administraţie, Carol Craig, a fondat o companie de tehnologie pentru apărare implicată într-un program de contractare al Pentagonului care sprijină iniţiativa de apărare antirachetă „Golden Dome” a lui Trump.

Compania are şi un acord pentru realizarea unui documentar cu Envoy Media, fondată de „Dr. Phil” McGraw, care a participat la un miting al lui Trump în 2024 şi face parte din Comisia pentru Libertate Religioasă a preşedintelui.

Preşedintele Greenland Energy, Larry Swets, a fost, de asemenea, descris în presă ca fiind apropiat de administraţia Trump, deşi directorul general Robert Price a declarat în iunie că nu cunoaşte existenţa unor legături ale acestuia cu preşedintele.

Potenţial petrolier important, dar riscuri ridicate

Greenland Energy susţine că bazinul Jameson Land, o zonă terestră licenţiată de aproximativ două milioane de acri, ar putea avea un potenţial petrolier important şi prezintă caracteristici geologice similare unor regiuni productive din Marea Nordului.

Specialiştii avertizează însă că explorările anterioare din Groenlanda nu au avut succes. Potrivit analistului Lewis Lawrence de la Wood Mackenzie, 21 de sonde, majoritatea offshore, au fost forate în trecut fără descoperiri comerciale, după investiţii de sute de milioane de dolari.

În plus, bazinul Jameson Land este unul dintre cele mai izolate locuri din lume în care s-ar putea desfăşura operaţiuni de foraj, ceea ce implică dificultăţi logistice şi costuri considerabile.

Editor : M.B.

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