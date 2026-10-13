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„O condiţie necesară” pentru aderarea Ucrainei la UE. Zelenski a promulgat o lege cerută de Budapesta

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volodimir zelenski face declaratii
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
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Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat, luni, o lege care consolidează drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale în domeniul educaţiei, o reformă solicitată de Ungaria ca o condiţie pentru continuarea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE, relatează AFP, potrivit News.ro.

Textul vizează, în special, „extinderea posibilităţilor de utilizare a limbilor minorităţilor naţionale din Ucraina care sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene, precum şi a limbilor popoarelor autohtone din Ucraina în cadrul procesului educaţional şi al comunicării în instituţiile de învăţământ”, a decis Parlamentul ucrainean.

Legea a fost promulgată luni, după ce a fost votată în cursul zilei de 266 de deputaţi, adică mai mult decât majoritatea necesară.

Anterior, prim-ministrul ungar Peter Magyar salutase un „semnal bun”, după adoptarea textului de către Parlamentul ucrainean.

„Mai sunt încă multe de făcut pentru ca relaţiile să se îmbunătăţească din nou şi pentru ca încrederea să fie restabilită de ambele părţi, dar cred că liderii celor două ţări au parcurs primii paşi către o soluţionare a situaţiei”, a declarat el în faţa Parlamentului.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a salutat la rândul său un „pas decisiv” şi a considerat „esenţial” pentru Ucraina să "avanseze cu reformele" care i se solicită.

„În ciuda atacurilor neîncetate ale Rusiei împotriva civililor, suntem hotărâţi să continuăm să avansăm împreună pentru a pregăti viitorul Ucrainei în cadrul Uniunii noastre”, a declarat ea.

Votarea acestei legi răspunde uneia dintre principalele cerinţe ale Budapestei, care condiţiona avansarea negocierilor de aderare ale Ucrainei de o mai bună respectare a drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, o regiune din vestul ţării care găzduieşte o populaţie numeroasă de vorbitori de limba maghiară.

În 2017, adoptarea unei legi care impunea limba ucraineană ca limbă principală de predare în învăţământul secundar a determinat guvernul fostului prim-ministru maghiar, Viktor Orban, apropiat de Moscova, să blocheze discuţiile privind aderarea Ucrainei la UE.

Însă odată cu venirea la putere a unei majorităţi guvernamentale pro-europene conduse de Peter Magyar, Ungaria şi-a ridicat în iunie veto-ul asupra deschiderii negocierilor, continuând totuşi să acuze Kievul că nu îşi respectă pe deplin angajamentele asumate faţă de comunitatea maghiară.

Această măsură era „o condiţie necesară” pentru continuarea negocierilor în vederea aderării Ucrainei la UE, a subliniat puţin mai devreme ministrul maghiar al Afacerilor Externe, Anita Orban, în cadrul unei reuniuni la Luxemburg.

Omologul său ucrainean, Andrii Sîbiha, a considerat că această lege ar putea permite UE să dea marţi, la Luxemburg, undă verde oficială pentru două noi grupuri de negociere cu Ucraina şi Moldova.

Editor : C.L.B.

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