O conductă petrolieră care permite ocolirea Strâmtorii Ormuz a fost avariată după un atac iranian

Conducta petrolieră care traversează Arabia Saudită pe direcţia est-vest şi permite astfel exportul de petrol ocolind Strâmtoarea Ormuz a fost avariată în urma unui atac iranian în care au fost lovite şi alte infrastructuri saudite, a declarat miercuri o sursă din industria petrolului pentru Reuters, potrivit Agerpres.

Prin această conductă se transportă zilnic aproximativ şapte milioane de barili de petrol către portul Yanbu de la Marea Roşie. Fluxul de petrol prin conductă ar putea fi afectat după atacul iranian, dar pagubele încă sunt în curs de evaluare, a indicat sursa citată.

Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran a anunţat miercuri mai devreme că a lovit mai multe ţinte din regiune cu rachete şi drone, inclusiv ceea ce a descris drept instalaţii petroliere ale companiilor americane din Yanbu, precum şi ţinte din Emiratele Arabe Unite şi Kuweit, după ce rafinăria iraniană de pe insula Lavan a fost ţinta unui atac aerian, în pofida armistiţiului acceptat de SUA şi Iran.

O perturbare a fluxului de petrol prin conducta saudită poate exacerba dificultăţile aprovizionării cu petrol pe piaţa mondială, mai ales că Strâmtoarea Ormuz încă nu este complet deschisă după armistiţiul convenit noaptea trecută de Iran şi SUA pentru o perioadă de două săptămâni în care vor căuta o ieşire negociată din război.

Ministerul saudit al Apărării a anunţat miercuri după-amiază „interceptarea şi distrugerea a nouă drone în ultimele ore”, fără a preciza localizarea acestor interceptări sau ţintele vizate.

