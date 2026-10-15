„O contradicţie serioasă”. Kremlinul, reacție după noul atac al Ucrainei asupra unei rafinării din Riazan

Kremlinul a declarat joi că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol ruseşti merg împotriva eforturilor de pace ale SUA după ce, în noaptea de miercuri spre joi, o dronă ucraineană a lovit o rafinărie din regiunea Riazan a Rusiei, informează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică o încetare a focului în domeniul energetic despre care Ucraina a spus că a aflat mai întâi din rapoartele media şi la care Rusia nu s-a angajat public.

Kievul a spus că a întrerupt loviturile asupra rafinăriilor ruseşti timp de trei zile, dar le-a reluat după ce Rusia a continuat să atace sectorul energetic al Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi reporterilor că Moscova nu a perceput că Kievul s-ar fi conformat vreodată armistiţiului şi a spus că atacul asupra unei alte rafinării „nu este nimic nou”.

„Regimul ucrainean de la Kiev continuă să lovească aceste obiective ajungând astfel, desigur, într-o contradicţie serioasă cu eforturile de pace ale Statelor Unite şi ale negociatorilor americani care chiar depun eforturi foarte energice pentru a iniţia cumva procesul de pace. Dar, până acum, aceste încercări energice au fost împiedicate de refuzul regimului de la Kiev şi al preşedintelui Zelenski de a se angaja pe calea păcii”, a spus Peskov.

Rusia argumentase anterior că amploarea unui astfel de armistiţiu nu a fost determinată, iar miercuri a declarat că a atacat şapte facilităţi din infrastructura energetică ucraineană.

Editor : C.S.