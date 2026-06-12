O criză pe care liderii Iranului nu o pot ignora: Care este „călcâiul lui Ahile” al regimului de la Teheran

Războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului a devenit o catastrofă economică pentru iranieni. Țara lor a pierdut deja între 1 milion și 2 milioane de locuri de muncă de când a început conflictul, în timp ce atacurile americane și israeliene au afectat capacitatea industrială a Iranului, iar blocarea Strâmtorii Ormuz a dus la o scădere drastică a importurilor. Economia iraniană ar putea scădea chiar și cu 10% anul acesta – un dezastru aproape fără precedent în istoria sa modernă, potrivit unei analize The Atlantic.

Valoarea rialului iranian a scăzut atât de mult încât un dolar valorează acum 1,75 de milioane de riali. Regimul de la Teheran a blocat accesul la internet în timpul protestelor uriașe de la începutul anului și, apoi, în timpul războiului. Între timp, restricțiile au fost ridicate în mare parte, dar pentru mulți iranieni care depindeau de internet pentru a-și putea desfășura activitatea, a fost prea târziu.

Mulți iranieni sunt grav afectați de criza economică. „Să fiu sincer, nu am nicio idee cum o să supraviețuiesc”, a spus Sara (33 de ani), care lucrează ca designer grafic la Teheran.

Până anul trecut, Sara ilustra coperți de carte și meniuri de restaurant. Avea atât de mulți clienți încât nici nu putea să accepte toate proiectele care i se ofereau.

Chiar dacă rialul se deprecia de la o zi la alta, „nu aveam nicio problemă să îmi permit lucrurile de bază și chiar și o vacanță din când în când”, a povestit Sara.

„Acum, nesiguranța provocată de război a făcut ca puțini iranieni să se mai gândească să publice cărți sau să deschidă restaurante.”

Bombardamentele americane și israliene și blocarea Strâmtorii Ormuz au afectat grav economia Iranului. Foto: Profimedia Images

„Fără locuri de muncă și cu prețuri care au crescut enorm. Suntem terminați.”

„Sunt aceleași vești aproape peste tot”, a spus și Majid (27 de ani), un informatician care și-a pierdut jobul în timpul războiului. „Fără locuri de muncă și cu prețuri care au crescut enorm. Practic, înseamnă că suntem terminați.”

Alireza (33 de ani) lucra la o fabrică de lactate din sudul Iranului până luna trecută. Fabrica s-a închis între timp și Alireza depinde acum de indemnizația de șomaj.

„Obișnuiam să importăm 8-9 milioane de telefoane mobile pe an, dar acum numărul s-a redus la mai puțin de 50.000”, a spus Sadegh, care vinde laptopuri și alte dispozitive electronice.

SUA și Israelul au bombardat uzine siderurgice din centrul Iranului și combinate petrochimice de pe coasta Golfului Persic, ceea ce a lăsat zeci de mii de muncitori fără locuri de muncă. Au fost afectați și producătorii de mașini, materiale de construcții, alimente și medicamente, care depindeau de acele resurse.

Inflația în Iran a ajuns acum aproape de 85%, potrivit datelor oficiale. Rata, însă, este mult mai mare pentru produsele alimentare (130%), ulei de gătit (266%), carne (169%), ouă și produse lactate (161%).

Creșterea prețurilor a transformat viața oamenilor. Mulți dintre ei nu își mai permit să cumpere nici provizii de bază, precum ouă sau pâine. O profesoară ieșită la pensie a spus că a renunțat să gătească pui sau alte mâncăruri din carne. Sara și Majid au spus că s-au gândit să renunțe la abonamentele lor de telefonie mobilă sau să își vândă mobila din casă.

SUA și Israelul au bombardat combinate siderurgice și petrochimice din Iran, ceea ce a lăsat zeci de mii de muncitori fără locuri de muncă. Foto: Profimedia Images

Iranul are nevoie de redeschiderea Strâmtorii Ormuz, dar și de ridicarea sancțiunilor

Guvernul le-a oferit puține ajutoare iranienilor, inclusiv celor care și-au pierdut locuințele în timpul bombardamentelor. Companiile mici pot primi împrumuturi de până la 125 de dolari per angajat, dar sumele oferite sunt mult prea mici pentru a contrabalansa pierderile provocate de scăderea cererii din partea consumatorilor și de cheltuielile administrative mari.

Unii analiști din afara țării scot în evidență capacitatea Iranului de a rezista militar și susțin că problemele economice ale iranienilor au trecut în planul doi din cauza războiului.

Dar, economiștii și oamenii de rând din Iran văd lucrurile altfel și înțeleg că dacă Teheranul nu va lua măsuri pentru a combate declinul economic, țara va continua să se confrunte cu crize politice.

Mulți experți în economie din Iran spun că negociatorii iranieni trebuie să ajungă la o înțelegere cu Statele Unite care nu va pune doar capăt blocadei americane, ci va duce și la ridicarea sancțiunilor internaționale.

Țara are nevoie de o reformă economică și politică structurală pentru a adresa corupția endemică și gestionarea slabă a economiei.

Pentru a avea din nou acces la produse de bază și pentru a evita izbucnirea unor noi proteste, este nevoie ca Statele Unite să renunțe la blocada asupra Strâmtorii Ormuz și ca Iranul să refacă relațiile cu Emiratele Arabe Unite, potrivit economistului Mohammad Mehdi Behkish.

Iranul a rezistat unei presiuni militare uriașe timp de luni de zile și pretinde că va răzbi pe câmpul de luptă, dar economia sa devastată rămâne călcâiul lui Ahile al Teheranului.

Editor : Raul Nețoiu