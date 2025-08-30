Live TV

O curte de apel federală din SUA declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Reacția liderului de la Casa Albă

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Foto: Getty Images
Din articol
Trump acuză că decizia este „extrem de politizată”

O curte de apel federală americană a decis, vineri, că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele Statelor Unite Donald Trump sunt ilegale, un eșec major pentru un pilon al politicilor sale care zguduie economia globală, înainte de a sesiza Curtea Supremă să se pronunțe la rândul ei.

Cu aplicarea hotărârii suspendată până pe 14 octombrie, taxele vamale contestate rămân în vigoare deocamdată, notează AFP preluată de Agerpres.

„Toate taxele vamale sunt încă în vigoare”, a reacționat rapid președintele american într-un mesaj cu litere mari pe rețeaua sa Truth Social.

„Acum, cu ajutorul Curții Supreme a Statelor Unite, le vom folosi pentru a servi țara noastră”, a adăugat președintele. El a făcut cunoscut astfel că va trimite problema Curții, a cărei majoritate conservatoare a cimentat-o, pentru a soluționa disputa în ultimă instanță.

Hotărârea de vineri, luată cu o majoritate de șapte judecători la patru, slăbește ofensiva protecționistă a șefului statului care își exprimase public temerile cu privire la această posibilitate la începutul acestei luni.

De la revenirea la putere în ianuarie, Donald Trump a introdus, în mai multe valuri, noi suprataxe asupra produselor care intră în Statele Unite. Acestea variază de la 10% la 50%, în funcție de situație și de țară.

Aceste taxe vamale - diferite de cele care afectează sectoare specifice (auto, oțel, aluminiu, cupru) - au fost contestate în instanță.

Conform textului deciziei, „legea acordă președintelui puteri semnificative pentru a lua o serie de măsuri ca răspuns la o urgență națională declarată, dar niciuna dintre aceste măsuri nu include explicit puterea de a impune taxe vamale și alte tarife”, prerogativă a Congresului.

Judecătorii au considerat că șeful statului nu poate impune tarife nediscriminatorii, fără limite de timp sau sumă.

Ori, precizează instanța, cele care au fost introduse „sunt aplicate practic tuturor articolelor importate în Statele Unite”, aproape indiferent de originea lor.

Trump acuză că decizia este „extrem de politizată”

În mesajul său pe Truth Social, președintele american a denunțat decizia ca fiind „extrem de politizată”.

În opinia sa, dacă taxele vamale ar fi retrase, „ar fi o catastrofă completă pentru țară”, care ar fi „distrusă”.

La începutul lunii august, el și-a exprimat temerile că va trebui să ramburseze „sume uriașe”, în timp ce guvernul american se laudă că încasează zeci de miliarde de dolari din venituri suplimentare.

De asemenea, guvernul se teme că va pierde o pârghie majoră de presiune asupra partenerilor săi comerciali. Teama de taxele vamale exorbitante i-au împins pe mulți dintre aceștia să evite să riposteze și, în schimb, să își deschidă și mai mult piețele pentru produsele americane.

Cazul a fost examinat pentru prima dată de Curtea de Comerț Internațional (ITC) a SUA, care a decis la sfârșitul lunii mai că Donald Trump și-a depășit puterile prin impunerea unor suprataxe nețintite.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
guvern
1
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
livrator politist
2
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin...
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
3
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
livratorul asiatic agresat in bucuresti
4
Cine e tânărul care l-a atacat pe livratorul asiatic, în București. Modul în care...
Experiența unei românce stabilită de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
5
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de...
A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu
Digi Sport
A stat la câteva mese distanță și a spus care a fost comportamentul lui David Popovici la restaurantul din Sibiu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
otopeni
De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă...
fulger furtuna
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta. Meteorologii anunță ce...
avion
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart...
adrian caciu face declaratii
Acuzații dure din PSD după eliminarea impozitului pe cifra de afaceri...
Ultimele știri
Cea mai mare economie a Europei, afectată de inflație și șomaj, pe fondul tarifelor vamale anunțate de SUA
Liderul Coreei de Nord Kim Jong Un promite „o viaţă frumoasă” familiilor „martirilor” ucişi în Rusia
Aglomeraţie la granița cu Bulgaria, din cauza lucrărilor la podul Giurgiu-Ruse. Rute alternative pentru ieșirea din ţară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1029647444
Termene limită, iluzii și rachete balistice. Culisele negocierilor pentru pace Trump-Putin: „Kremlinul nu va accepta un compromis”
Donald Trump
Casa Albă anunță că Trump continuă demersurile pentru o întâlnire Putin-Zelenski
jd vance
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
donald trump
Trump cere Congresului să taie aproape 5 miliarde de dolari din ajutorul internaţional. „Punem America pe primul loc”
kamala harris
Președintele Donald Trump i-a revocat serviciul de protecție Kamalei Harris, care fusese extins de Joe Biden
Partenerii noștri
Pe Roz
Heidi Klum, eclipsată de fiica sa pe covorul roșu la Veneția. Leni a furat atenția tuturor într-o rochie...
Cancan
El e criminalul din Otopeni care și-a ucis băiețelul Bărbatul a fost capturat! S-a aflat și ce s-a întâmplat...
Fanatik.ro
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
Adevărul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele...
Playtech
Mihaela Rădulescu, abandonată de prieteni și familie! A răbufnit, la 40 de zile de la moartea lui Felix...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui...
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Benedict Cumberbatch dezvăluie regula de la care nu se abate pentru ca familia să fie fericită. El și Sophie...
Adevarul
Electrocasnicul care îți poate umple bucătăria de gândaci: „Oferă un mediu ideal”
Newsweek
Cum poți primi bani în plus la pensie? Exemplul unui pensionar care a câștigat 750 lei cu o cerere
Digi FM
Sanda Ladoși, mândră că fiul ei de 18 ani a fost admis la o facultate grea: "Toată viața are de învățat. Mi-a...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
O simplă zgârietură de pisică i-a schimbat viața unei femei. A fost internată în spital și s-a luptat zile...
Film Now
Momentul când Anne Hathaway cade pe scări în timpul filmărilor pentru „Devil Wears Prada”. Tocul pantofilor...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie