O decizie luată de Donald Trump pune în pericol un ajutor critic promis de Statele Unite Ucrainei

Donald Trump. Foto: Profimedia
Oficiali americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați pentru că un ajutor de 250 de milioane de dolari promis Ucrainei de către de Statele Unite, în mandatul lui Joe Biden, nu a fost încă acordat, chiar dacă iarna geroasă împinge rețeaua electrică a țării, afectată de război, la limita capacității, au declarat surse oficiale pentru Reuters. Motivul fiind o decizie luată de Donald Trump.

Fondurile în cauză erau inițial destinate să ajute Ucraina să importe gaze naturale lichefiate și să reconstruiască infrastructura energetică distrusă de atacurile rusești, au declarat sursele, printre care se numără un oficial american și un oficial ucrainean.

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), sub mandatul fostului președinte american, a informat Congresul despre intenția sa de a aloca cel puțin o parte din acești bani. Însă decizia administrației Trump de a închide agenția a dus la suspendarea finanțării.

Confuzie birocratică

Reuters notează că au apărut dispute în cadrul administrației cu privire la agenția care ar trebui să fie responsabilă de acordarea ajutorului.

Unii oficiali consideră că Departamentul de Stat al SUA ar trebui să se ocupe de acest lucru, întrucât i-au fost atribuite o parte din funcțiile USAID. Alții spun că fondurile ar trebui plătite de către Corporația Financiară pentru Dezvoltare.

Publicația subliniază că această întârziere a ajutorului nu are legătură cu vreo presiune asupra Kievului, ci este rezultatul confuziei birocratice din Statele Unite.

Într-un editorial pentru New York Times, Samantha Power, care a condus USAID în timpul mandatului democratului Joe Biden, afirma că desfiinţarea USAID de către guvernul Trump este „una dintre cele mai grave şi mai costisitoare gafe ale politicii externe din istoria americană”.

Această decizie „pune în pericol milioane de vieţi, mii de locuri de muncă în Statele Unite (...) şi compromite grav securitatea noastră naţională şi influenţa în lume - şi în acest timp (liderii) extremişti şi autoritari se bucură”, avertiza ea.

Frustrarea și îngrijorarea Kievului

Neplata acestor fonduri a provocat frustrare în rândul aliaților Ucrainei, în contextul atacurilor masive ale Rusiei asupra instalațiilor energetice în timpul înghețurilor severe.

Un oficial ucrainean a declarat pentru Reuters că deși Kievul este conștient de întârziere, se teme să ridice problema în mod public, având în vedere riscul de tensiuni diplomatice.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat recent că Ucraina a primit deja asistență energetică din partea a 17 țări, notează RBC Ukraine

Ucraina a primit generatoare, cazane mobile, cazane industriale și unități de alimentare neîntreruptă cu energie electrică pentru a asigura funcționarea infrastructurii critice și sociale.

Unele țări s-au concentrat pe sprijinul financiar pentru sectorul energetic al Ucrainei.

