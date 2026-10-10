„O decizie slabă a unui partener puternic”. Zelenski, critici dure după anunțul lui Trump privind exportul de motorină al Rusiei

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”. „Aceştia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferinţă şi, bineînţeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin şi să-i ofere posibilitatea de a continua să lupte”, a declarat el pe reţelele sociale, după anunţul preşedintelui SUA Donald Trump conform căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieţei americane şi mondiale.

Ultimele luni au fost deosebit de sângeroase pentru civilii ucraineni, Rusia reuşind să profite de deficitul critic de rachete de apărare antiaeriană cu care se confruntă Kievul şi lansând atacuri aeriene aproape neîntrerupte asupra oraşelor ucrainene. Un astfel de atac, care a vizat joi o staţie de autobuz din estul Ucrainei, s-a soldat cu moartea a peste 30 de persoane.

Zelenski a subliniat că momentul în care a fost făcut anunţul - chiar în timp ce o delegaţie ucraineană la nivel înalt sosea la Miami pentru discuţii cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump - face ca decizia să fie cu atât mai dureroasă pentru Kiev.

„Chiar în acest moment, când echipa noastră poartă discuţii cu echipa americană în Florida, preşedintele SUA are o convorbire cu liderul de la Kremlin, cu liderul acestui război, cu liderul acestei agresiuni”, a declarat el, potrivit News.ro.

„Cadourile făcute lui Putin nu vor aduce pacea şi niciun beneficiu lumii civilizate”, a scris Zelenski.

Într-un interviu acordat Axios, Zelenski a fost şi mai tranşant, calificând înţelegerea drept „incorectă şi lipsită de onestitate” şi comparând-o cu un cadou de ziua de naştere pentru Putin, care a împlinit 74 de ani la începutul acestei săptămâni.

Zelenski şi-a încheiat declaraţiile în faţa jurnaliştilor revenind asupra a ceea ce el a descris drept tratamentul fundamental incorect aplicat echipei de negociatori ucraineni.

„Cred că echipa noastră este pur şi simplu folosită ca o perdea de fum”, a declarat Zelenski. „Iar acest lucru este categoric incorect. Cu siguranţă, nu aşa ar trebui să se comporte partenerii.”

„Şi este o decizie slabă. Din păcate, o decizie slabă a unor parteneri puternici. Glorie Ucrainei!”, a încheiat el.

Foşti oficiali americani afirmă că nu este clar dacă Putin dispune măcar de cantitatea de motorină pe care Trump a menţionat-o ca fiind disponibilă pentru vânzare.

Editor : Ș.R.