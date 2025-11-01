Live TV

O deputată comunistă de la Chișinău a intrat în „greva limbii române". Care este motivul și cum se desfășoară protestul

Deputata comunistă Diana Caraman. Foto: captură video
Deputata comunistă Diana Caraman. Foto: captură video

Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, refuză să vorbească în română în plenul Legislativului de la Chișinău. Ea a oferit o explicație cu privire la acest lucru. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urma să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat, potrivit Moldova 1.

„Atât timp cât nu recunoașteți că moldoveneasca este limba maternă, limba Republicii Moldova, voi vorbi într-o limbă de comunicare interetnică. Străbunica, tata, bunicii mei – toți au vorbit moldovenește. Mă privați de dreptul de a vorbi moldovenește, de aceea voi vorbi într-o limbă de comunicare interetnică”, a declarat Caraman.

Întrebată cum se raportează aceasta la normele constituționale potrivit cărora limba oficială a Republicii Moldova este româna, parlamentara a spus că, în Constituția adoptată în 1994, era prevăzută denumirea de „limbă moldovenească”, iar modificările ulterioare – susține ea – ar fi fost abuzive și operate cu încălcarea procedurilor legale.

Declarația de Independență a Republicii Moldova din 27 august 1991, document fondator al statului, stabilea că limba de stat este limba română. În schimb, Constituția din 1994 menționa, la articolul 13, că limba de stat este „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine”. Această discrepanță a generat o divergență între textul Constituției și cel al Declarației de Independență.

În decembrie 2013, Curtea Constituțională a stabilit că Declarația de Independență – care consfințește denumirea de limba română – prevalează asupra textului Constituției.

După aproape un deceniu, la 16 martie 2023, Parlamentul a modificat Constituția Republicii Moldova, consacrând oficial denumirea de limba română drept limbă de stat. Legea a fost promulgată de șefa statului pe 22 martie și publicată în Monitorul Oficial pe 24 martie. Astfel, articolul 13 din Constituție prevede în prezent că limba oficială a Republicii Moldova este româna.

