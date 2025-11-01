Live TV

O dronă a dus la suspendarea traficului aerian pe Aeroportul din Berlin

Data publicării:
drona
Foto. Profimedia

Prezenţa unei drone neidentificate a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin vineri seară, într-un incident care se adaugă evenimentelor similare din mai multe ţări europene, care au fost descrise drept acte de război hibrid de către guvernele statelor respective.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului din Berlin, Axel Schmidt, a confirmat sâmbătă pentru EFE că traficul aerian a fost suspendat vineri după ce o dronă a fost observată la ora locală 19:45 (18:45 GMT), conform presei locale.

După informarea poliţiei regionale, care a confirmat prezenţa dronei şi a încercat fără succes să o localizeze cu un elicopter, potrivit lui Schmidt, s-a luat decizia de a suspenda traficul aerian la ora locală 20:08 (19:08 GMT), relatează AFP.

Cu toate acestea, deoarece nu au fost găsite alte dovezi ale prezenţei aeronavei fără pilot în perimetrul aeroportului, operaţiunile au fost reluate la ora locală 21:51 (20:51 GMT).

Schmidt a explicat că, în această perioadă de aproape două ore, între 15 şi 20 de zboruri programate să aterizeze la Berlin au fost deviate către aeroporturile din Dresda şi Leipzig (est), Hamburg (nord) şi Hanovra (centru).

O decolare a fost anulată, iar alte cinci zboruri au plecat cu întârziere, a adăugat el. Aceste zboruri au fost autorizate în mod excepţional să plece din Berlin după miezul nopţii, chiar dacă aeroportul nu operează în mod normal între miezul nopţii şi 5:00 a.m. (4:00 GMT).

Purtătorul de cuvânt a explicat că în trecut au fost observate drone mici operate de amatori, care au perturbat ocazional şi pentru scurt timp operaţiunile aeroportuare, dar că acest caz a fost diferit.

În ultimele săptămâni, au fost observate mai multe drone de mari dimensiuni în sudul Brandenburgului, regiunea din jurul Berlinului, şi în ciuda eforturilor sale, poliţia nu a reuşit să identifice piloţii.

Luna trecută, Aeroportul din Munchen, din sudul ţării şi al doilea ca mărime după Frankfurt, a trebuit să fie închis timp de două nopţi la rând din cauza observării unor drone, măsura afectând aproximativ 9.500 de pasageri ale căror zboruri au trebuit să fie deviate sau reprogramate.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
4
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Col Toma Marius Cezar
5
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digi Sport
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
atac ucrainean asupra unei conducte petroliere rusesti
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din...
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova attends a press conference
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a...
People walk through the Arboretum park during sunny autumn weather in Zurich
Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va...
Ultimele știri
Produse contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră. Mii de haine și parfumuri confiscate
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026. Patronatele au cerut o creștere. Explicațiile ministrului Muncii
Povestea femeii de 93 de ani care nu-și arată vârsta și se simte ca la 39 de ani. Sfaturile ei pentru o viață lungă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Meeting of the Coalition of the Willing, at the Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO) in London
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
Chancellor Merz in Turkey
Recep Erdogan l-a apostrofat pe cancelarul Friedrich Merz: „Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?” Ce răspuns a primit
ciocanel de judecator
Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa
cladirea parlamentului german
Reacția Germaniei la reducerea contingentului american din România: „Situația nu e neobișnuită”. Explicațiile Berlinului
drapel german langa parlamentul tarii
Germania creşte salariul minim pe economie. Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de măsură
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că...
Fanatik.ro
Singurul călător care a scăpat de pe Titanic și a ajuns campion olimpic. Destinul uluitor al tenismenului...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Calcul complet. Cât trebuie să câștigi ca să iei un apartament cu două camere prin credit ipotecar
Digi FM
Imposibil de recunoscut. Heidi Klum e renumită pentru deghizările extravagante de Halloween. În 2025 a...
Digi Sport
Serena Williams, acuzată de "magie neagră" și numită "vrăjitoare". Cum arată acum, la 44 de ani
Pro FM
Ce avere are Billie Eilish. A strâns milioane de dolari din muzică, parfumuri și turnee mondiale
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Cine ia banii după 13 noiembrie?
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles