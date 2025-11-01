O dronă a dus la suspendarea traficului aerian pe Aeroportul din Berlin

Prezenţa unei drone neidentificate a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin vineri seară, într-un incident care se adaugă evenimentelor similare din mai multe ţări europene, care au fost descrise drept acte de război hibrid de către guvernele statelor respective.

Un purtător de cuvânt al Aeroportului din Berlin, Axel Schmidt, a confirmat sâmbătă pentru EFE că traficul aerian a fost suspendat vineri după ce o dronă a fost observată la ora locală 19:45 (18:45 GMT), conform presei locale.

După informarea poliţiei regionale, care a confirmat prezenţa dronei şi a încercat fără succes să o localizeze cu un elicopter, potrivit lui Schmidt, s-a luat decizia de a suspenda traficul aerian la ora locală 20:08 (19:08 GMT), relatează AFP.

Cu toate acestea, deoarece nu au fost găsite alte dovezi ale prezenţei aeronavei fără pilot în perimetrul aeroportului, operaţiunile au fost reluate la ora locală 21:51 (20:51 GMT).

Schmidt a explicat că, în această perioadă de aproape două ore, între 15 şi 20 de zboruri programate să aterizeze la Berlin au fost deviate către aeroporturile din Dresda şi Leipzig (est), Hamburg (nord) şi Hanovra (centru).

O decolare a fost anulată, iar alte cinci zboruri au plecat cu întârziere, a adăugat el. Aceste zboruri au fost autorizate în mod excepţional să plece din Berlin după miezul nopţii, chiar dacă aeroportul nu operează în mod normal între miezul nopţii şi 5:00 a.m. (4:00 GMT).

Purtătorul de cuvânt a explicat că în trecut au fost observate drone mici operate de amatori, care au perturbat ocazional şi pentru scurt timp operaţiunile aeroportuare, dar că acest caz a fost diferit.

În ultimele săptămâni, au fost observate mai multe drone de mari dimensiuni în sudul Brandenburgului, regiunea din jurul Berlinului, şi în ciuda eforturilor sale, poliţia nu a reuşit să identifice piloţii.

Luna trecută, Aeroportul din Munchen, din sudul ţării şi al doilea ca mărime după Frankfurt, a trebuit să fie închis timp de două nopţi la rând din cauza observării unor drone, măsura afectând aproximativ 9.500 de pasageri ale căror zboruri au trebuit să fie deviate sau reprogramate.

Editor : M.B.