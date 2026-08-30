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O dronă a intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi a revenit în Ucraina după nouă minute

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Dronă Shahed.
Dronă Shahed. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Un aparat de zbor a pătruns, duminică, în spaţiul aerian al Republicii Moldova, venind prin regiunea transnistreană dinspre Odesa, anunţă Ministerul Apărării de la Chişinău.

După nouă minute, obiectul, probabil o dronă, a părăsit spaţiul aerian al ţării, îndreptându-se înapoi spre Ucraina.

Survolarea neautorizată a avut loc în urma atacurilor aeriene de astăzi ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, precizează Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Potrivit instituşiei, obiectul aerian a fost detectat la ora 15:50. Acesta a pătruns în spaţiul aerian naţional prin localitatea Dnestrovsk, din regiunea transnistreană, venind din localitatea Limanske, regiunea Odesa, Ucraina.„Ulterior, obiectul aerian, la ora 15:59, a traversat înapoi frontiera de stat din Dnestrovsk în Limanske, Ucraina, pe acelaşi itinerar de zbor”, a adăugat comunicatul Ministerului Apărării.

Astfel de incidente au devenit extrem de frecvente în ultima vreme, de când Rusia şi-a intensificat campania cu drone împotriva Ucrainei, inclusiv pe durata zilei.

Editor : C.L.B.

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