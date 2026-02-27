O dronă americană a transmis un apel de urgență și a dispărut de pe radar. Suspiciuni că ar fi fost doborâtă de Iran. Precedent în 2019

Au apărut informații care sugerează că Iranul ar fi doborât o dronă strategică americană de recunoaștere MQ-4C Triton, o versiune a RQ-4 Global Hawk destinată Marinei.

Aceasta ar putea fi a doua pierdere în luptă din istoria operațională a dronei, prima având loc exact în același loc, informează Defense Express.

Au apărut informații online despre posibila pierdere a unei drone strategice americane de recunoaștere MQ-4C Triton deasupra Strâmtorii Hormuz, în largul coastei Iranului. Dovezile citate includ date de la serviciul de monitorizare Flightradar24, precum și de la alții.

Pe 22 februarie, MQ-4C Triton cu numărul de înregistrare 169660 și indicativul OVRLD1, după ce a decolat de la o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite, efectua zboruri deasupra Strâmtorii Hormuz la o altitudine de 32.900 de picioare (aproximativ 10.000 de metri), probabil pentru a culege informații de pe teritoriul iranian.

Brusc, drona a transmis codul 7700, care în aviație semnifică o situație de urgență. După ceva timp, MQ-4C Triton a dispărut de pe ecrane. Speculațiile online sugerează că Iranul ar fi putut fie să bruieze drona folosind sisteme de război electronic, fie să o doboare.

Citește și

Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”

Credit: Flightradar24

Cazul precedent: iunie 2019

De precizat că în iunie 2019, aproape în același loc din Strâmtoarea Hormuz, Iranul a folosit sistemul de rachete sol-aer Sevom Khordad (copie a sistemului rus Buk-M2E SAM) pentru a doborî un prototip MQ-4C Triton RQ-4A Global Hawk BAMS-D.

Iranienii au susținut atunci că drona americană a intrat în spațiul aerian al țării, în timp ce SUA au negat acest lucru, afirmând că se afla la 34 km de țară. Cu toate acestea, în 2019, acest incident a provocat imediat o rezonanță semnificativă.

„Nu au apărut dovezi concrete că MQ-4C Triton a fost doborâtă, în afară de afirmații discutabile bazate pe datele Flightradar24. Sursele oficiale din ambele părți rămân tăcute. Se poate specula că, dacă drona a fost într-adevăr doborâtă, acest incident este pur și simplu ținut secret în contextul negocierilor în curs”, scrie Defense Express.

Cu toate acestea, o variantă la fel de plauzibilă este că operatorii dronei ar fi putut opri transmisiunea transponderului, iar ea ar fi dispărut de pe monitorizarea Flightradar24.

Editor : Sebastian Eduard