Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști.

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că o dronă a fost identificată în zona Vinogradovca — Vulcănești și s-a deplasat ulterior spre frontiera cu România, între localitățile Colibași și Vadul lui Isac, în raionul Cahul, potrivit Moldova1.

Aparatul de zbor a survolat teritoriul la o înălțime de aproximativ 1.500 de metri.

„Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Autoritățile au cerut locuitorilor să evite atingerea oricărui obiect căzut la sol și să anunțe imediat instituțiile competente, potrivit sursei citate.

Poliția Republicii Moldova a mai menționat că echipa Secției tehnico-explozivă s-a deplasat la fața locului.

