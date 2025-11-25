Live TV

drona ruseasca in republica moldova
Foto: Facebook/Poliția Republicii Moldova

Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști. 

 

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că o dronă a fost identificată în zona Vinogradovca — Vulcănești și s-a deplasat ulterior spre frontiera cu România, între localitățile Colibași și Vadul lui Isac, în raionul Cahul, potrivit Moldova1.

Aparatul de zbor a survolat teritoriul la o înălțime de aproximativ 1.500 de metri.

„Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale, traversând spațiul aerian al localităților Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Una dintre acestea a căzut pe acoperișul unei case în Satul Cuhureștii de jos, raionul Florești”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Autoritățile au cerut locuitorilor să evite atingerea oricărui obiect căzut la sol și să anunțe imediat instituțiile competente, potrivit sursei citate. 

Poliția Republicii Moldova a mai menționat că echipa Secției tehnico-explozivă s-a deplasat la fața locului.

Citește și: Dronă rusească pe teritoriul României. Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea

