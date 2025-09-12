O dronă a fost descoperită eșuată pe plaja nordică din Burgas, în zona Solnitske, în dimineața zilei de 12 septembrie. Martorii au raportat că au văzut aparatul fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenția poliției.

Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din spate și aripa dreaptă lipsă, ceea ce indică faptul că a petrecut mult timp în mare. Nu erau vizibile semne de identificare pe dronă, iar autoritățile au subliniat că aceasta nu reprezenta o amenințare pentru public, transmite novinite.

Raportul inițial privind un obiect plutitor suspect, asemănător unei drone, a fost primit în jurul orei 9:36, după care zona a fost securizată. Experți militari au fost trimiși să evalueze și să recupereze dispozitivul. O echipă specializată de la baza navală din Burgas a efectuat o recunoaștere completă, confirmând că drona nu conținea explozibili și nu reprezenta un pericol.

În urma evaluării și cu aprobarea șefului de stat major al marinei, precum și în coordonare cu guvernatorul regional al Burgasului și șeful apărării, drona a fost transportată în siguranță la baza navală din Burgas pentru analize suplimentare. Serviciile de securitate lucrează în prezent pentru a determina originea și scopul acesteia.

Din imaginile publicate de către autoritățile de la Sofia, aparatul de zbor pare să fie o dronă de tip „Orlan”. Acestea sunt folosite de către armata rusă pentru supraveghere și spionaj.

În luna august o altă dronă militară care a fost adusă la țărm a dus la izolarea plajei Harmanite din Sozopol de către poliție. Un turist a găsit drona dimineața devreme și a raportat-o la 112, numărul de urgență din Bulgaria.

Editor : A.R.