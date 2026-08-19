„O dronă explodează lângă tine, iar unii se gândesc la alegeri”. Cum au reacționat militarii ucraineni după mesajul lui Fedorov

Mai mulți militari ucraineni și-au exprimat scepticismul față de posibilitatea organizării alegerilor în timpul războiului, după mesajul transmis de Fedorov. Deși unii consideră că sistemul politic trebuie schimbat, aceștia avertizează asupra riscurilor de securitate, a imposibilității militarilor de a vota și a pericolului ca armata să fie atrasă în lupta electorală, scrie Kyiv Independent.

„Pot fi organizate acum? Nu, nu și categoric nu”

Un ofițer din Ministerul Apărării al Ucrainei, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că mesajul lui Fedorov i-a provocat „surpriză și șoc”, dar și indignare.

„În ceea ce privește reacția mea, am fost surprins și șocat. Am simțit și o oarecare indignare, pentru că aceasta a fost în mod evident o încercare de a legitima în discursul public subiectul marginalizat și considerat tabu al organizării alegerilor în timpul legii marțiale”, a spus acesta.

Ofițerul consideră că Fedorov s-a referit mai degrabă la organizarea alegerilor parlamentare, însă susține că există numeroase obstacole care fac imposibil un asemenea scrutin.

„Cred că, în discursul său, Fedorov s-a referit mai degrabă la alegerile parlamentare, deoarece, din punct de vedere juridic, suntem o republică parlamentară-prezidențială, iar Parlamentul are într-adevăr numeroase atribuții. Doar că îi lipsește capacitatea reală de acțiune.”

El a amintit că numeroase circumscripții electorale sunt ocupate și că ar putea apărea un deficit de parlamentari.

„Îmi doresc alegeri? Da. Este o problemă care trebuia rezolvată de mult timp, iar acest lucru este valabil la toate nivelurile. Pot fi organizate acum? Nu, nu și categoric nu. Iar problema nu ține doar de securitate. Un număr mare de oameni fie nu vor putea vota din motive obiective, fie nu vor putea candida și desfășura în mod corespunzător o campanie electorală.”

Militarii de pe front, puși în dezavantaj

Ofițerul a avertizat că organizarea alegerilor în timpul războiului i-ar putea dezavantaja grav pe militarii aflați pe linia frontului.

„Vorbim frecvent despre echitate pentru militari, așa că măcar nu le luați dreptul de a vota sau de a candida. Altfel, îi obligați pe soldații aflați pe front să voteze candidați care stau în siguranță în spatele frontului și pot desfășura o campanie electorală normală. Aceasta ar fi încă o nedreptate față de militari.”

În opinia sa, o parte a societății înțelege riscurile unui scrutin organizat în timpul războiului, în timp ce alți oameni ar putea fi influențați de bloggeri și de canalele de Telegram.

„Pentru mine este foarte important să votez la următoarele alegeri. Dar, pe măsură ce trece timpul, am tot mai mult impresia că acei candidați pe care aș fi dispus să-i susțin nu vor câștiga niciodată nicăieri”, a adăugat ofițerul.

„O dronă explodează lângă tine, iar alții se gândesc la alegeri”

Artem Kariakin, militar în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, a declarat că soldații de pe linia frontului urmăresc cu ironie discuțiile despre alegeri.

„Sincer, noi, cei aflați pe linia frontului, urmărim toate aceste procese cu o anumită ironie. Când o dronă FPV de 10 inchi, pe care este fixată cu bandă adezivă o muniție antitanc uriașă, explodează lângă tine, iar undeva, într-un loc care nu pare atât de îndepărtat, oamenii se gândesc la alegeri, ai impresia că vorbim despre două lumi complet diferite.”

Militarul a precizat că nu se opune democrației, dar nu înțelege cum ar putea fi garantată siguranța tuturor celor implicați într-un scrutin. În opinia sa, nici votul digital nu ar rezolva situația, deoarece ridică probleme de încredere și credibilitate.

„În al doilea rând, ce ar schimba în mod real venirea unor oameni noi la putere în privința celui mai important lucru care se întâmplă acum în țara noastră – războiul?”, a întrebat Kariakin.

Avertisment privind folosirea armatei în scopuri politice

Militarul se teme că perspectiva unor alegeri prezidențiale sau parlamentare ar putea muta atenția țării de la război către competiția politică.

„Mă tem că, dacă posibilitatea organizării alegerilor prezidențiale sau parlamentare devine reală, foarte mulți oameni din țară își vor îndrepta întreaga atenție în acea direcție. Acest lucru ar putea presupune inclusiv încercări de folosire a militarilor și a unităților militare în scopuri politice, ceea ce ar putea avea acum un efect extrem de nociv asupra frontului.”

Kariakin a criticat persoanele care încearcă să obțină puterea înainte ca Ucraina să-și fi garantat existența și independența pentru anii următori.

„Repet, nu mă opun alegerilor democratice, indiferent de forma lor, dar suntem siguri că un guvern nou ales – sau actualul guvern, dacă va fi reales – va mai avea o țară pe care să o conducă?”

El a subliniat că niciun candidat nu le poate garanta ucrainenilor pacea și încheierea războiului.

„Niciun candidat nu le poate garanta ucrainenilor singurul lucru care contează cel mai mult: pacea și încheierea războiului. Acest lucru depinde în totalitate de Putin, iar el cu siguranță nu va fi înlocuit.”

„Testează reacția publicului înaintea alegerilor”

Oleksii, sergent-major într-o unitate de drone, care a cerut să fie identificat numai după prenume, consideră că Fedorov încearcă să testeze reacția societății și să profite de popularitatea sa.

„Când am văzut videoclipul, am avut impresia că testează reacția publicului înaintea alegerilor, profitând de valul său de popularitate.”

Militarul s-a arătat sceptic față de mesajul lui Fedorov, afirmând că acesta a contribuit la construirea sistemului pe care îl critică acum.

„Sincer, nu am auzit nimic nou. Este amuzant că vorbește despre un sistem care trebuie schimbat, deși el însuși a fost unul dintre arhitecții acestuia încă din 2019. Unde ai fost până acum? De ce abia acum ai devenit conștient că ne-am îndreptat cu toții într-o direcție greșită? Este vorba despre instinctul de conservare? Nu înțeleg toată această poveste și sunt sceptic.”

Oleksii consideră că ar trebui analizat modul în care alte state aflate în război au organizat alegeri, dar spune că nu își poate imagina cum ar putea avea loc un scrutin în condițiile actuale.

„Pentru mine ar fi important să votez, dar întrebarea este cine ar urma să candideze. Ar putea participa la alegeri candidații care se află în prezent în serviciul militar? Din nou, țara este în război și îmi este greu să-mi imaginez cum ar putea fi organizate efectiv alegerile în asemenea condiții.”

Fedorov, lăudat pentru activitatea din fruntea Ministerului Apărării

Dmîtro „Collector”, pilot de drone în Regimentul 21 Independent de Sisteme fără Pilot „Kraken”, parte a Corpului 3 Armată, a evitat să comenteze motivele demiterii lui Fedorov sau mesajul acestuia despre alegeri, dar i-a lăudat activitatea din fruntea Ministerului Apărării.

„În opinia mea, a fost unul dintre cei mai eficienți miniștri ai Apărării.”

„Este un lucru pe care îl pot spune cu încredere: dacă evaluăm volumul de muncă depusă pentru Forțele Armate și pentru Ucraina în ansamblu în timpul războiului la scară largă, acest ministru al Apărării a fost probabil cel mai bun.”

Pilotul de drone a subliniat importanța modernizării în timpul războiului, dar a spus că nu este pregătit să vorbească despre motivele demiterii.

„Cred că este mai bine să-l ascultăm pe președintele Volodimir Zelenski și să vedem ce spune, însă acesta nu a explicat încă presei motivele exacte ale demiterii.”

„L-am susținut ca ministru al Apărării, nu drept candidat politic”

Liubomîr Dmîtrîșîn, veteran și activist în vârstă de 24 de ani, consideră că protestele recente au obținut rezultate importante. El și-a exprimat susținerea pentru numirea lui Mîhailo Drapatîi în locul lui Oleksandr Sîrskîi la conducerea armatei.

„Cred că numirea lui Mîhailo Drapatîi în locul lui Oleksandr Sîrskîi la conducerea armatei are potențialul de a îmbunătăți semnificativ situația noastră în următoarele șase luni sau într-un an. Este omul potrivit pentru această funcție și face lucrurile să avanseze.”

Veteranul nu susține însă, în acest moment, declarațiile lui Fedorov privind alegerile.

„Criza apărută după demiterea sa și numirile nejustificate poate fi rezolvată în continuare fără alegeri. Dacă situația se va schimba, iar criza va amenința însăși fundația statului, vom cere fără echivoc organizarea alegerilor. Totuși, acel moment nu a sosit încă.”

Dmîtrîșîn a precizat că l-a susținut pe Fedorov doar în calitate de ministru, nu ca posibil candidat.

„Nu mi-am exprimat niciodată, în timpul protestelor, susținerea pentru Fedorov în calitate de candidat politic. L-am susținut în calitate de ministru al Apărării, da. În calitate de candidat politic, nu.”

El a subliniat că principalele revendicări ale protestelor au fost combaterea corupției și a abuzului de putere, nu declanșarea unei lupte politice sau organizarea alegerilor.

„Cea mai importantă revendicare a protestelor a fost combaterea corupției și a abuzului de putere, nu o luptă politică sau solicitarea organizării alegerilor. Iar jumătate dintre cererile noastre au fost, de fapt, îndeplinite.”

Editor : Ș.A.