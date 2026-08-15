Live TV

Foto O dronă posibil rusească a fost găsită pe malul Mării Negre, în apropiere de Primorsko. Ce spun autoritățile bulgare

Data publicării:
drona bulgaria 2 bis
Foto: bird.bg (BIRD – Investigations and Data Journalism Project)
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Armata bulgară a examinat drona adusă de valuri O altă dronă a intrat recent în spațiul aerian bulgar

O dronă de recunoaștere a fost adusă la țărm în apropierea localității Primorsko, în timp ce un alt obiect asemănător unei drone a fost găsit pe plaja din apropiere, din zona Lozenets, scrie Novinite. Descoperirile au stârnit întrebări cu privire la originea aeronavei fără pilot, site-ul BIRD.BG susținând că drona găsită lângă Primorsko este de fabricație rusă.

BIRD.BG a afirmat că imaginile filmate pe plajă au fost suficiente pentru ca echipa sa să identifice aeronava ca fiind o dronă de recunoaștere de tip Orlan-10. Publicația a pus sub semnul întrebării dacă autoritățile bulgare vor reacționa la această descoperire la fel de rapid cum au făcut-o în cazul dronei de fabricație ucraineană care a pătruns recent în spațiul aerian bulgar, în apropierea graniței cu România.

„«Obiectul de recunoaștere» care a apărut lângă Primorsko, așa cum se raportează în prezent, este cel mai probabil o dronă rusă «Orlan-10»”, a scris BIRD.BG, precizând că tipul aeronavei era vizibil în imaginile pe care le-a primit.

Publicația s-a întrebat, de asemenea, dacă dronele de origini presupuse diferite erau identificate cu aceeași rapiditate, făcând în același timp o referire sarcastică la oficialii militari bulgari. Postarea BIRD.BG a inclus comentarii suplimentare critice la adresa autorităților.

Armata bulgară a examinat drona adusă de valuri

Anterior, Televiziunea Națională Bulgară a relatat că specialiști de la Baza Navală din Burgas examinau o aeronavă fără pilot care fusese adusă de valuri pe o plajă din Primorsko. În urma inspecției, armata a stabilit că obiectul era o dronă de recunoaștere.

Personalul Marinei a intervenit, de asemenea, în urma unei sesizări separate privind descoperirea unor fragmente dintr-o dronă pe plaja din apropierea satului Lozenets. Pentru siguranța turiștilor și a traficului maritim, echipele specializate ale Marinei au transportat obiectele recuperate la bazele navale din Varna și Burgas, respectând procedurile de siguranță obligatorii.

Operațiunile au fost desfășurate la ordinul Șefului Apărării și conform instrucțiunilor comandantului adjunct al Marinei.

Până în prezent, Ministerul Apărării nu a emis nicio declarație oficială cu privire la niciuna dintre cele două descoperiri.

drona bulgaria 1
Foto: bird.bg (BIRD – Investigations and Data Journalism Project)

Citește și: Miruță: Radarele MApN au detectat în proximitatea spațiului aerian românesc peste 100 de drone în ultimele 4 zile

O altă dronă a intrat recent în spațiul aerian bulgar

Cele mai recente incidente au avut loc la aproximativ o săptămână după ce o altă dronă a pătruns în spațiul aerian bulgar și a explodat la aproximativ 100 de metri în interiorul teritoriului bulgar, în apropierea frontierei cu România. Autoritățile bulgare au descris acea aeronavă ca fiind de fabricație ucraineană și au afirmat că structura sa din lemn și un cip defect ar fi putut contribui la devierea acesteia de la traiectoria prevăzută.

Totuși, potrivit BIRD.BG, imaginile cu acea dronă par să arate mai degrabă o dronă rusă ZALA Z-20 decât o aeronavă de fabricație ucraineană. Publicația a declarat că intenționează să publice detalii suplimentare cu privire la identificarea acesteia.

BIRD.BG a subliniat, de asemenea, că este important să se facă distincția între sistemele ZALA și Orlan, deoarece acestea au scopuri diferite. Conform informațiilor furnizate de publicație, ZALA este un sistem de generație mai nouă, utilizat pentru recunoaștere, desemnarea cu precizie a țintelor și coordonarea munițiilor fără pilot.

Aeronava ZALA descrisă de BIRD.BG are o anvergură a aripilor de aproximativ patru metri și o greutate maximă la decolare de 17-18 kilograme. Aceasta este lansată cu ajutorul unui sistem pneumatic și utilizează o parașută sau un sistem cu pernă de aer pentru aterizare. Drona este, de asemenea, echipată cu calculatoare de bord care utilizează algoritmi de inteligență artificială pentru detectarea automată a țintelor și stabilirea priorităților.

Descoperirea de lângă Primorsko ridică, așadar, întrebări cu privire la originea și scopul aeronavei găsite de-a lungul coastei bulgare a Mării Negre. Totuși, până când autoritățile nu vor emite o identificare oficială, afirmațiile privind originea sa rusă rămân neconfirmate.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie...
george
2
Cadavrul tânărului dispărut anul trecut în Bucegi a fost găsit de doi ciobani. George...
Doi oameni montează panouri fotovoltaice pe un acoperiș.
3
Bolojan vrea să schimbe legislația pentru prosumatori: „Pe viitor, cine injectează...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
bile loto
5
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
Digi Sport
După mai bine de 4 ani de război, Aryna Sabalenka a găsit soluția. Cum i-a numit pe ucraineni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova.
Rusia respinge propunerea unei încetări a focului cu Ucraina în Marea Neagră. Motivele invocate de Maria Zaharova
Russia Ukraine War
Ucraina a propus Rusiei o încetare a focului asupra ţintelor civile în Marea Neagră (surse)
nava drona maritima
Serviciul de securitate al Ucrainei anunţă că trei nave de război au fost lovite în atacul asupra portului rusesc Novorossiysk
petrolier rusesc lovit de drone ucrainene in portul rusesc novorosiisk
Ucraina încetează atacurile cu drone asupra petrolierelor care folosesc portul rusesc Novorossiisk, la cererea SUA (FT)
drona geran marea neagra
Două drone, distruse de scafandrii militari români în zona exploatării Neptun Deep din Marea Neagră. Ucrainenii spun că nu sunt ale lor
Recomandările redacţiei
Evenimente de Ziua Marinei Române 2026. Foto Inquam/ Costin Dinca
Ziua Marinei. Peste 3.500 de militari români şi străini participă la...
Vladimir Putin la parada militară de la Moscova
Cum a pregătit Rusia „trupe de șoc” care să creeze haos în Rep...
BUCURESTI - ILUSTRATIE - CANICULA - 29 IUN 2026
Meteorologii au emis cod galben de caniculă. Care sunt zonele...
canicula val caldura termometru
Europa fierbe, iar efectele sunt devastatoare. Climatologul Roxana...
Ultimele știri
Nicușor Dan, de Ziua Marinei: Marea Neagră a devenit o zonă crucială pentru securitatea Europei
Controverse după restabilirea unui castru roman de pe Valea Oltului. Oamenii spun că vestigiul a fost „mutilat”. Reacția autorităților
Un fost primar al Iaşiului, adus în ţară din Italia pentru a executa peste 19 ani de închisaoare. Era pe lista Most Wanted
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum...
Fanatik.ro
„David Popovici înoată și România se scufundă!”. Marcel Pușcaș, mesaj-manifest la adresa politicienilor: „Au...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Magnații de la Manchester City pot cumpăra Farul lui Hagi! A citit în direct toate mesajele. Exclusiv
Adevărul
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce simbolizează cele 3 cuvinte scrise de marele David Popovici în franceză, după de a stabilit un record...
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Secretele tulburătoare ale insulei Ada Kaleh. „Gibraltarul” de la Porțile de Fier, ascuns sub Dunăre chiar și...
Newsweek
Suma uriașă reținută drept CASS pensionarilor cu pensia între 4.000 și 5.000 lei. Cum ar putea recupera banii?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...