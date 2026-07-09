Live TV

Video O dronă rusă a lovit un microbuz de pasageri în centrul orașului Herson, rănind opt persoane. Imagini cu impact emoțional

Data actualizării: Data publicării:
Microbuz
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O dronă rusă a lovit un microbuz de pasageri în centrul orașului Herson, rănind opt persoane. Iaroslav Șanko, șeful Administrației Militare a orașului Herson, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„O altă crimă de război comisă de ocupanții ruși chiar în centrul orașului Herson. În jurul orei 13:40, inamicul a țintit cinic un microbuz de pasageri cu o dronă. În acest moment, se știe că opt persoane au fost rănite”, a declarat Șanko.

Potrivit acestuia, toate victimele au suferit leziuni cauzate de explozie, traumatisme craniene închise, comoții cerebrale și răni provocate de șrapnel. Toate primesc îngrijiri medicale și rămân sub supravegherea medicilor.

Autoritățile lucrează în prezent pentru a stabili numărul exact al victimelor.

Rapoartele preliminare indică faptul că atacul nu a provocat victime mortale.

Mai devreme în aceeași dimineață, în jurul orei 07:30, forțele ruse au lovit, de asemenea, o mașină civilă cu o dronă la Herson, ucigând două persoane, a raportat anterior Ukrinform.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump dă mâna cu Recep Tayyip Erdogan în timpul summitului NATO de la Ankara
2
Capcana în care Erdogan a prins Europa și SUA la Ankara: De ce liderul turc va ieși...
alegeri parlamentare 2020
3
Pe cine ar vota românii dacă ar fi alegeri. Cum a evoluat intenția de vot după două luni...
Recepție organizată de ambasada Statelor Unite ale Americii în România cu ocazia ZIlei Independenței, la sediul ambasadei din București, 24 iunie 2026
4
Primul sondaj după căderea Guvernului Bolojan. Cine e liderul politic în care românii au...
Gabi-Muresan
5
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Radu Naum a răbufnit în direct: "Rostogolesc tâmpenia asta colosală crezând că ce?"
Digi Sport
Radu Naum a răbufnit în direct: "Rostogolesc tâmpenia asta colosală crezând că ce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russian Molniya-2 Drone Crews In Zaporozhye Region
O dronă rusă de tip „Molniya”, utilizată în atacul asupra Ucrainei, ar fi putut avea capacități autonome, afirmă un expert
Avion rusesc Su-30SM
Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat lovirea unor baze aeriene rusești din Crimeea. Avioane și drone Shahed, distruse
Ucraina război
Numărul uriaș al morților și răniților în Ucraina. Câți soldați a pierdut Moscova și câți a pierdut Kievul în patru ani de război
drona navala ucraineana in portul constanta
Nicuşor Dan afirmă că România şi Ucraina au discutat după incidentul cu drona de la Constanţa. Precizările președintelui
photo-collage.png - 2026-06-30T103822.874
Alertă în Tulcea: resturi de dronă găsite pe un câmp. Militarii au decis detonarea din cauza riscului de explozie
Recomandările redacţiei
Trump Air Force One
„Băiatul care striga «lupul!»”. NATO tratează cu tot mai mult calm...
bani, lei
Harta salariilor din România: unde se câștigă cei mai mulți bani...
Vladimir Putin.
Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO din România...
Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Foto Getty Images
Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile...
Ultimele știri
66 de câini, dintre care 32 erau pui, preluaţi de ASPA București de pe străzi. Cățeluș de 3 luni, salvat dintr-un canal
Operațiune Interpol în România și alte 96 de state împotriva fraudelor bazate pe inginerie socială. Peste 5.800 de persoane arestate
„Buy European”: UE pregătește noi reguli pentru achizițiile publice. Companiile europene ar putea avea prioritate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dată afară din supermarket din cauza ținutei purtate pe caniculă: "Am fost șocată". Explicația agentului de...
Cancan
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu...
Fanatik.ro
Cauza morţii lui Gabriel Mureşan! Dezvăluiri emoţionante despre fostul căpitan al CFR-ului: „Sunt devastată...
editiadedimineata.ro
Reformă media fără precedent în Ungaria: posturilor publice, suspendate după era Orban
Fanatik.ro
Cum a reacționat soția lui Radu Drăgușin după transferul la Fiorentina: ”Abia aștept”
Adevărul
Cel mai bun oraș din lume pentru trai în 2026 se află în Europa. Ce metropole completează topul global al...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cine este Alex Stamate? Fenomenul viral care a răvășit TikTok-ul, dezbătut la matinalul Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent! FIFA a făcut schimbarea chiar în ziua meciului Franța - Maroc
Pro FM
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Foști soți, prieteni și după divorț. Cinci cupluri de la Hollywood care au rămas în relații civilizate după...
Adevarul
Un candidat nu a putut fi eliminat din Bac, deși era suspectat că fraudează examenul. I-a spus polițistului...
Newsweek
Mesaj de la Casa de Pensii pentru toți pensionarii: „Banii, transferați!” Când ajunge pensia din iulie pe card
Digi FM
"Părinte, cred că nu mai pot". Ultimele clipe din viața lui Gabi Mureșan, povestite de preotul care era...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Bursuc surprins în cotețul găinilor, în Bacău. Reacția neașteptată a animalului când s-a trezit înconjurat de...
Film Now
Jennifer Grey, în doliu. Mama actriței a murit la o săptămână după diagnosticul de cancer: „A înfruntat boala...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...