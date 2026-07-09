O dronă rusă a lovit un microbuz de pasageri în centrul orașului Herson, rănind opt persoane. Iaroslav Șanko, șeful Administrației Militare a orașului Herson, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

„O altă crimă de război comisă de ocupanții ruși chiar în centrul orașului Herson. În jurul orei 13:40, inamicul a țintit cinic un microbuz de pasageri cu o dronă. În acest moment, se știe că opt persoane au fost rănite”, a declarat Șanko.

Potrivit acestuia, toate victimele au suferit leziuni cauzate de explozie, traumatisme craniene închise, comoții cerebrale și răni provocate de șrapnel. Toate primesc îngrijiri medicale și rămân sub supravegherea medicilor.

Autoritățile lucrează în prezent pentru a stabili numărul exact al victimelor.

Rapoartele preliminare indică faptul că atacul nu a provocat victime mortale.

Mai devreme în aceeași dimineață, în jurul orei 07:30, forțele ruse au lovit, de asemenea, o mașină civilă cu o dronă la Herson, ucigând două persoane, a raportat anterior Ukrinform.

Editor : Sebastian Eduard