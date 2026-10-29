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O dronă rusă cu reacţie a lovit gara din Dnipro: cel puţin 13 morţi şi cinci răniţi

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ucrainean ranit pe targa duăa bombardament rusesc
Sursă foto. X
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Cel puţin 13 persoane au fost ucise, iar alte trei rănite într-un atac rus cu dronă pe o platformă a Gării Dnipro, un oraş important situat în partea de centru-est a Ucrainei, anunţă autorităţile.

O dronă rusească cu reacţie a lovit un peron la care se afla un tren care asigură legătura de la Dnipro la Zaporojie, o capitală regională în sudul Ucrainei, anunţă compania feroviară naţională ucraineană Ukrzaliznytsia, potrivit AFP, preluată de News.ro.

În pofida unei alerte de atac aerian, oameni se aflau pe platformă, a precizat într-un comunicat întreprinderea.

În imagini care circulă pe reţele de socializare apar corpuri împrăştiate pe un peron, într-o gară, şi poliţişti îngenuncheaţi lângă ele.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat mai multe imagini pe rețelele sociale și a condamnat atacul Rusiei,

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Rusia atacă trenuri şi gări în întreaga Ucraină din prima zi a invaziei sale la scară mare, la 24 februarie 2022, a distrus sute de locomotive şi a ucis lucrători feroviari şi pasageri.

Împotriva unei multiplicări a atacurilor ruseşti cu dronă, Căile Ferate au început, în acest an, să efectueze evacuări masive de pasageri din trenuri aflate în circulaţie.

În septembrie, peste 5.800 de trenuri au fost evacuate din cauza ameninţării unor atacuri, a declarat AFP, la începutul lui octombrie, Ukrzaliznytsia.

Evacuările au loc mai ales în regiuni apropiate de linia frontului, în sudul şi estul Ucrainei, la Odesa, Dnipropetrovsk şi Zaporojie.

După detectarea ameninţării unui atac rusesc, trenul se opreşte, iar pasagerii pleacă din vagoane şi aşteaptă să treacă pericolul.

În urma închiderii transportului aerian - din cauza războiului -, uriaşa reţea feroviară ucraineană a devenit esenţială în transportul persoanelor şi mărfurilor în ţară, dar şi atât la intrarea în Ucraina, cât şi la ieşirea din ţară.

Editor : B.P.

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