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O dronă rusească a lovit un pod peste Nipru, în Zaporojie. Podul a fost închis, iar traficul, deviat

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Bridge between the town Zaporozhye and the island of Khortytsya at sunset
Pod peste râul Nipru, în Zaporojie, Ucraina. Foto: Profimedia
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O dronă rusească a lovit unul dintre podurile peste râul Nipru din Zaporojie, în timpul unui atac desfășurat în noaptea de 6 octombrie. Podul a fost închis, iar traficul a fost deviat, potrivit Consiliului Municipal Zaporojie. Imaginile de la fața locului arată că suprafața carosabilă a fost avariată, relatează Kyiv Independent.

Autoritățile locale nu au precizat care dintre podurile orașului a fost lovit.

În timpul atacului nocturn, cinci persoane din regiune, printre care doi membri ai Crucii Roșii, au fost rănite și primesc îngrijiri medicale.

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Atacul are loc după ce mai multe poduri din centrul Kievului au fost vizate în ultima săptămână.

În perioada 1-4 octombrie, podurile de Sud și de Nord din Kiev au fost ținta mai multor atacuri rusești cu drone, în contextul intensificării loviturilor asupra infrastructurii din capitala Ucrainei.

Pe măsură ce războiul împotriva Ucrainei continuă, iar forțele ucrainene atacă infrastructura energetică a Rusiei, președintele rus Vladimir Putin a încercat să intensifice atacurile asupra civililor ucraineni.

Pe 3 octombrie, președintele Volodimir Zelenski a declarat că serviciile ucrainene de informații au obținut documente care arată că Putin a emis o „nouă doctrină” ce permite forțelor ruse să lanseze, în această iarnă, atacuri de mai mare amploare asupra obiectivelor civile din Ucraina.

Potrivit lui Zelenski, în baza noii politici, drumurile, școlile și spitalele din Ucraina vor fi vizate de forțele ruse, într-o încercare de a-i determina pe civili să părăsească orașele.

Editor : Ș.A.

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