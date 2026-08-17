O dronă rusească care viza Odesa s-a prăbuşit și a explodat în Republica Moldova

O dronă ce pare că a fost lansată de Rusia asupra unei ţinte în Ucraina a pătruns luni după-amiază în spaţiul aerian al Republicii Moldova şi a explodat după ce s-a prăbuşit pe un câmp, fără să se înregistreze victime, relatează agenţiile dpa şi Moldpres.

Potrivit presei ucrainene, este vorba despre o dronă rusească „Banderol”, care a deviat de la traiectorie în timp ce se apropia de oraşul-port ucrainean Odesa şi a pătruns în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

Explozia în urma impactului dronei cu solul s-a produs în extravilanul localităţii Talmaza, la aproximativ trei kilometri distanţă de aceasta, în raionul Ştefan Vodă.

„Sistemele de supraveghere ale spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale au detectat, la ora 17:37, pătrunderea în spaţiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian, pe direcţia Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spaţiul aerian pe sectorul Centru, cu durata de 15 minute”, a indicat Ministerul Apărării de la Chişinău.

Explozia dronei a provocat un incendiu de vegetaţie. Zona a fost securizată, iar instituţiile abilitate au intervenit pentru lichidarea incendiului şi stabilirea circumstanţelor producerii exploziei, precizează autorităţile.

Banderol este una dintre cele mai noi arme ale Rusiei. A început să fie produsă începând cu anul trecut și este, de fapt, mai mult o rachetă de croazieră decât o dronă. Este propulsată de un motor turbojet (fabricat în China) și atinge viteze superioare celorlalte drone, de peste 500kmh.

Editor : Sebastian Eduard