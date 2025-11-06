O dronă terestră ucraineană a reușit să salveze un soldat rănit de pe linia frontului, chiar și după ce a fost avariată de o mină și de atacurile UAV-urilor rusești.

Ucraina a început să utilizeze drone terestre pentru evacuarea medicală din cauza dronelor FPV rusești și a munițiilor rătăcitoare care patrulează constant pe câmpul de luptă, vizând adesea medicii și echipele de salvare.

După 33 de zile de încercări eșuate de salvare, inclusiv șase misiuni cu drone, o dronă terestră MAUL a fost trimisă pentru a evacua soldatul rănit care supraviețuise aplicând un garou, potrivit United 24 Media.

Misiunea de evacuare a durat 5 ore și 58 de minute, MAUL parcurgând o distanță de 64 de kilometri.

În drumul său către soldatul rănit, MAUL a fost lovită de o mină, dar a rămas operațională, reușind să traverseze cei 5 kilometri rămași de teren de pe linia frontului pentru a ajunge la el.

În timpul călătoriei de întoarcere, o dronă rusă a observat evacuarea și a aruncat un exploziv asupra MAUL, dar datorită capsulei sale blindate, atât drona, cât și soldatul au scăpat nevătămați.

„Soldatul a fost evacuat și a primit îngrijirile medicale necesare. Acum continuă tratamentul la etapa următoare și viața lui nu este în pericol”, a declarat Primul Batalion Medical Separate al Ucrainei.

Maul GRS

MAUL GRS este o dronă terestră cu motor diesel construită pe un șasiu ATV, concepută pentru evacuarea soldaților răniți. Poate atinge viteze de până la 70 km/h și dispune de o capsulă blindată pentru protecție în timpul transportului.

Fiecare unitate costă între 25.000 și 40.000 de dolari. MAUL face parte dintr-o flotă în creștere de drone terestre ucrainene utilizate pentru misiuni de salvare pe linia frontului, inclusiv sisteme precum Zmiy-500, care au îndeplinit și misiuni de lungă distanță sub foc, combinând evacuarea cu livrarea de pro

