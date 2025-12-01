Mass-media ungare au relatat că au existat erori grave de traducere în timpul întâlnirii de vineri dintre premierul Viktor Orbán și președintele rus Vladimir Putin, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la o posibilă neînțelegere diplomatică, relatează TVPWorld.

Când Putin a spus: „Punctele noastre de vedere cu privire la anumite chestiuni, inclusiv afacerile internaționale, nu converg neapărat”, interpretul a tradus: „Cooperarea noastră la nivel internațional este, de asemenea, bună”, inversând sensul. Omiterea recunoașterii de către Putin a existenței unor diferențe a fost rapid semnalată de site-urile de știri ungare.

Orbán, considerat cel mai apropiat aliat al lui Putin în UE, a vizitat Moscova cu doar câteva zile înainte de noi discuții între Rusia și SUA cu privire la planul Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina.

Una dintre cele mai interesante părți ale întâlnirii dintre Putin și Orbán a fost momentul în care interpretul lui Viktor Orbán a tradus greșit aproape întregul discurs de bun venit al președintelui rus. Interpretul ungar a omis detalii importante și a transmis un conținut complet diferit în traducerea sa, scrie Telex.

Întâlnirile la nivel înalt au un actor important, dar care trece neobservat: interpretul. Conform protocolului, delegațiile vin cu propriii interpreți din motive ușor de înțeles, întrucât este o chestiune de profesionalism și încredere ca partea negociatoare să se poată baza pe ceea ce aude de la ei. Nu a fost altfel nici vineri, când Viktor Orbán a fost primit de Vladimir Putin la Moscova.

Președintele rus și prim-ministrul ungarar au vorbit scurt în fața camerelor de filmat înaintea discuțiilor. Dincolo de saluturile politicoase obișnuite, există o mulțime de elemente care pot determina atmosfera negocierilor dintre părți. Având în vedere importanța acestui aspect, Orbán ar fi putut auzi o interpretare destul de superficială a declarațiilor lui Putin din partea interpretului.

Traducătoarea premierului a redat corect salutul și finalul întâlnirii. Însă, în discuția principală — unde au fost cele mai sensibile formulări — ea a tradus declarațiile președintelui rus într-un sens complet diferit, informează Telex.

Ce ar fi spus Vladimir Putin – președintele rus își exprimă aprecierea față de relațiile bilaterale dintre Ungaria și Rusia :

„Mă bucur să constat că, indiferent de complexitatea situației actuale, relațiile noastre au fost menținute și se dezvoltă.”

Ce ar fi înțeles Viktor Orban de la interpreta sa:

„Sunt foarte bucuros să pot sublinia faptul că relațiile noastre continuă să se dezvolte.”

Vladimir Putin continuă să spună că relațiile ruso-maghiare se bazează pe pragmatism, indiferent de perioadă:

„Amândoi suntem conștienți că au existat perioade diferite în istoria noastră, dar relațiile actuale se bazează pe cele mai bune aspecte ale acelor perioade și pe pragmatism în dezvoltarea practică a relațiilor bilaterale. De fapt, acestea avansează progresiv, în ciuda situației dificile, iar noi ne menținem relațiile și legăturile de prietenie.”

Interpreta lui Orban scurtează afirmațiile liderului rus. Premierul ungar înțelege doar că Putin este încântat că îl cunoaște de „mult timp” și i-a mulțumit că „l-a vizitat”:

„Ne cunoaștem de mult timp…Mă bucur că ați venit să ne vizitați…”

Putin l-a lăudat pe premierul Orban pentru „munca” depusă în „interesele Ungariei și ale poporului ungar”, adăugând că urmează să discute despre „oportunități”.

„Știu că în munca dumneavoastră aveți în vedere în primul rând interesele Ungariei și ale poporului ungar.”

Traducătoarea îi spune lui Orban cu totul altceva: îi vorbește despre „oportunități de cooperare”:

„Sper că vom discuta acum despre oportunități suplimentare de cooperare și vom continua cu acestea.”

Putin îi transmite premierului Orban că nu toate opiniile rușilor și ale ungarilor converg pe plan internațional, însă apreciază „atmosfera” care îi permite să discute deschis despre orice problemă.

„Opiniile noastre cu privire la anumite probleme, inclusiv afacerile internaționale, nu converg neapărat…Dar există o atmosferă între noi care ne permite să discutăm deschis orice problemă.”

De la traducătoare, Orban ar fi înțeles doar că „relația de cooperare” dintre cele două țări este „bună” și că Rusia se așteaptă să „dezvolte cooperarea” în mai multe sectoare.

„Cooperarea noastră la nivel internațional este, de asemenea, bună…Așadar, iată-ne cooperând și continuăm să dezvoltăm cooperarea și să lucrăm în tot felul de sectoare.”

Interpretul lui Orban divaghează când Putin aduce în discuție situația Ucrainei

Putin îi spune lui Orban despre găsirea unor soluții la orice problemă și își exprimă preocuparea față de opiniile „echilibrate” care înconjoară problema ucraineană, diminuarea schimburilor comerciale din cauza restricțiilor comerciale. Pe de altă parte, liderul rus apreciază „cooperarea profundă în domeniul energiei” dintre cele două țări.

„Acest lucru ne permite nu doar să discutăm, ci și să găsim soluții la orice probleme. Suntem conștienți de opinia dumneavoastră echilibrată cu privire la problemele care înconjoară Ucraina (a repetat acest lucru puțin diferit: „pe tema Ucrainei). În ceea ce privește relațiile bilaterale, regret să constat că schimburile comerciale au scăzut față de anul trecut, în principal din cauza restricțiilor externe, dar totuși într-o măsură semnificativă, cu 23%. Dar există și perspective bune; anul acesta am văzut deja o oarecare creștere, este modestă, dar totuși peste 7%. Desigur, avem o cooperare profundă în domeniul energiei. Și există probleme și chestiuni pe care trebuie să le discutăm.”

Ce înțelege Viktor Orban de la interpret? Nu a apucat să traducă afirmațiile liderului rus în întregime. Pare să fi făcut un sumar scurt despre impactul politicii internaționale asupra Ungariei și a sectorului energetic, precum și despre creșterea „vizibilă”, fără a menționa procentele date de liderul rus.

„Noi nu doar discutăm, dar acționăm în ceea ce am promis. Și știm că politicile internaționale au un impact asupra voastră. Anul trecut a adus schimbări și nu a fost ușor nici pentru noi. Anul ăsta am văzut o creștere mică, nu prea mare, dar totuși vizibilă în energie și alte sectoare. Și așa trebuie să ne dezvoltăm economia”.

Ce s-a întâmplat după discuție?

Putin l-a întâmpinat din nou pe Viktor Orbán, după care prim-ministrul ungar a preluat cuvântul. Interpretul delegației ruse i-a tradus cuvintele în limba rusă, în conformitate cu protocolul și cu calitatea profesională corespunzătoare. Telex a contactat Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Cabinetul Prim-ministrului și Centrul de Informații Guvernamentale (KTK) cu întrebări despre procesul de selecție a interpreților și cerințele profesionale.

În Ungaria s-a explicat astfel: interpreta îl auzea prost pe Putin și „a avut o zi proastă”. Potrivit Daily News Hungary, analiștii sugerează că interpretarea superficială sau inexactă a afirmațiilor liderului rus ar putea împiedica capacitatea delegației maghiare de a răspunde la nuanțele poziționării Kremlinului în negocieri.

Greșelile interpreților nu sunt de obicei analizate atât de atent, deoarece majoritatea discuțiilor diplomatice au loc în spatele ușilor închise. Dar greșelile de vineri au fost transmise în direct, oferind telespectatorilor o perspectivă neobișnuită asupra încrederii pe care guvernele trebuie să o acorde profesioniștilor care fac legătura între limbile diferite și asupra rapidității cu care traducerile eronate pot schimba tonul unui schimb internațional. Orbán a vorbit ulterior, ca de obicei, prin intermediul interpretului părții ruse, care a oferit o traducere precisă și adecvată protocolului a remarcilor prim-ministrului ungar.

Editor : M.C