O escaladare a războiului în Iran ar putea destabiliza Caucazul de Sud. „Unul dintre cele mai pesimiste scenarii”

steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Un steag iranian se află în mijlocul distrugerilor din Piața Enghelab, în urma atacurilor efectuate de Statele Unite și Israel asupra Teheranului, martie 2026. Foto: Profimedia
De ce este importantă ruta nordică Presiuni în materie de securitate și comerț

O intensificare a războiului din Iran ar putea împinge Caucazul de Sud într-o nouă fază de tensiuni economice și de securitate, Azerbaidjanul și Armenia pregătindu-se pentru posibile consecințe, chiar dacă până acum nu s-a materializat niciun val major de refugiați, a declarat analistul Mahammad Mammadov pentru TVP World.

Mammadov, cercetător la Centrul Topchubashov din Baku și lector asociat la Universitatea Khazar, a afirmat că, până în prezent, regiunea a servit mai degrabă ca rută de tranzit pentru personalul diplomatic străin care părăsește Iranul, decât ca destinație pentru un număr mare de civili strămutați, dar a avertizat că o prăbușire mai profundă în interiorul Iranului sau dificultățile economice postbelice prelungite ar putea totuși să împingă oamenii spre nord.

De ce este importantă ruta nordică

„Unul dintre cele mai pesimiste scenarii” ar fi prăbușirea regimului, a spus Mammadov, argumentând că Armenia, Azerbaidjanul și Turcia s-ar confrunta atunci cu o presiune suplimentară asupra economiilor deja fragile; chiar și fără prăbușirea statului, a adăugat el, o economie postbelică zdruncinată în Iran ar putea încuraja mai mulți oameni să caute de lucru în străinătate.

Această evaluare vine pe fondul unei îngrijorări tot mai mari cu privire la strămutarea din Iran: AP a raportat săptămâna aceasta că, deși milioane de oameni au fost strămutați intern, relativ puțini au trecut până acum în statele vecine, Turcia rămânând principala rută de fugă externă în discuție, chiar dacă grupurile de ajutor și oficialii pregătesc planuri de urgență în cazul în care conflictul se agravează.

Mammadov a susținut că geografia și legăturile sociale existente ar putea face ca ruta nordică să fie deosebit de importantă, în special pentru azerii iranieni care au legături lingvistice și familiale cu Caucazul de Sud și Turcia.

Presiuni în materie de securitate și comerț

Analistul a mai spus că războiul complică strategia regională mai largă a Azerbaidjanului: Baku a încercat să se poziționeze ca un nod care leagă coridoarele comerciale nord-sud și est-vest, dar atacurile legate de conflictul cu Iranul amenință această viziune, a susținut el.

TVP World a raportat anterior că Azerbaidjanul a legat atacul cu drone din 5 martie asupra Nahcivanului de presiunea crescândă din partea Iranului, subliniind modul în care războiul s-a extins deja dincolo de granițele Iranului, chiar dacă Mammadov a sugerat că criza ar putea, de asemenea, să împingă Armenia și Azerbaidjanul să-și protejeze procesul de pace fragil după o descoperire diplomatică mediată de SUA în 2025 și o dezghețare provizorie, bazată pe comerț.

