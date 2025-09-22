Live TV

O expertă a ONU spune că medici din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici. Au fost cel puțin 50 de cazuri

Data publicării:
medic in cabinet
Foto: GettyImages

Medici şi personal medical din Rusia au fost implicaţi în torturarea prizonierilor politici, potrivit unui raport întocmit de o expertă ONU mandatată de Consiliul Drepturilor Omului.

Mariana Kaţarova, raportoarea specială a ONU pentru situaţia drepturilor omului în Federaţia Rusă, a spus că a documentat cel puţin 50 de astfel de cazuri de abuz, potrivit Agerpres.

„Din păcate, represiunea în Rusia se intensifică”, a declarat experta bulgară în timpul prezentării raportului său.

Kaţarova a descris un sistem de stat bazat pe frică şi pedeapsă, unde prizonierii politici sunt persecutaţi, torturaţi, reduşi la tăcere şi supuşi unor tratamente psihiatrice forţate.

Legile antiteroriste sunt din ce în ce mai des folosite împotriva disidenţilor: „Mulţi se află în închisoare nu pentru infracţiuni, ci pentru curaj”, a mai spus ea.

Kaţarova a declarat că a discutat cu peste 200 de organizaţii ruseşti şi internaţionale pentru drepturile omului şi a primit aproape o sută de rapoarte scrise.

Rusia nu a cooperat la anchetă, a declarat Ministerul de Externe de la Moscova înainte de sesiunea Consiliului Drepturilor Omului.

Kaţarova a relatat cazul unui soldat ucrainean rănit în captivitate. Un medic a efectuat corect intervenţia chirurgicală, dar apoi i-a marcat abdomenul cu cuvintele „Glorie Rusiei”.

În alte cazuri, personal medical a fost implicat activ în tortura cu electroşocuri şi i-a instruit pe torţionari cu privire la proceduri.

Medicii ar fi asistat la bătăile şi abuzurile la care erau suspuşi prizonierii. Alţi deţinuţi au fost supuşi unor tratamente psihiatrice forţate.

De la începutul anului 2024 până la mijlocul anului 2025, cel puţin 912 persoane au fost incriminate din motive politice, iar 390 dintre ele se află în arest, se arată în raport. Multe persoane au fost arestate pentru proteste paşnice împotriva războiului din Ucraina.

Consiliul Drepturilor Omului este compus din 47 de state membre, fiecare ales pentru mandate de trei ani de către Adunarea Generală a ONU. Consiliul poate numi prin vot experţi independenţi pentru a raporta cu privire la condiţiile drepturilor omului în anumite ţări, regiuni sau pe teme specifice.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
intrarea in sala CCR
4
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
5
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
Simona Halep a recunoscut, după ce americanii au scris că ”se confruntă cu dificultăți”: ”A existat o singură cale”
Digi Sport
Simona Halep a recunoscut, după ce americanii au scris că ”se confruntă cu dificultăți”: ”A existat o singură cale”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Rome, Stop All Strike for Palestine Against Genocide, Italy - 22 Sep 2025
Proteste violente în Italia și grevă generală împotriva războiului...
Diana buzoianu in parlament
Diana Buzoianu, la moțiunea depusă de AUR: „O încercare de marketing...
parlamentul republicii moldova
Kremlin, Georgescu, bani și multă manipulare. O nouă anchetă zguduie...
Ilie Bolojan in parlament
PSD vede guvernarea și fără Bolojan. Zamfir: „Nimeni nu e de...
Ultimele știri
Nicușor Dan, categoric în fața extremismului. „Reafirmăm adeziunea noastră la principile europene ale democrației și statului de drept”
Inclus de Mircea Lucescu în lot, Alexandru Mitriţă a anunţat că se retrage de la echipa naţională
Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
putin la birou
Vladimir Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei. Principala temă pusă pe masă
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov vine cu lămuriri după ce trei avioane ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al Estoniei
militari columbieni
Columbianul acuzat că voia să arunce în aer obiective strategice din România, condamnat definitiv la șase ani de închisoare
NATO
NATO discută marţi încălcarea spaţiului aerian al Estoniei de către Rusia
Be-12 Chaika
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Partenerii noștri
Pe Roz
Lucrul pe care prințul Louis îl ascunde „peste tot” prin casă. Kate Middleton l-a dat de gol pe mezinul...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Darius Olaru, discuţie cu Gigi Mustaţă: „Bă, tu eşti căpitanul echipei! Trebuie să faceţi ceva în vestiarul...
Adevărul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Playtech
Unde sunt făcute produsele din pește 'Cămara Noastră' de la Lidl? Compania are o tradiţie de...
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clară
Pro FM
Priscilla Presley rupe tăcerea despre zvonurile că Elvis trăiește. Ce spune fosta soție a artistului după...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026