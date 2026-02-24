O expoziție permanentă despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist din Berlin, marți, când este al patrulea an de la invazia Rusiei, pentru a încuraja sprijinul continuu pentru Kiev, transmite France 24.

Arme, alte obiecte aduse de pe front și mărturii despre conflict au fost colectate de Berlin Story Bunker, un muzeu găzduit într-un adăpost antiaerian din Al Doilea Război Mondial, în capitala Germaniei.

Scopul este de a crește conștientizarea publicului cu privire la „realitatea fizică” a conflictului, a declarat curatorul muzeului, Wieland Giebel, pentru AFP.

Secțiunea dedicată Ucrainei se adaugă expozițiilor permanente existente, care se concentrează pe nazism și pe Germania din 1945 până în prezent.

„Vizitatorii din Germania nu își pot imagina cu adevărat cum este războiul – vrem să le arătăm,” a spus Giebel, în fața uriașei intrări a buncărului construit în 1943.

Un fost buncăr nazist de la Berlin găzduieşte o expoziţie pentru susţinerea Ucrainei.

Germania, susținător major al Ucrainei

Germania este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei; este cel mai mare furnizor de arme pentru Kiev în Europa și un aliat diplomatic important.

De asemenea, găzduiește aproximativ 1,3 milioane de refugiați ucraineni.

Majoritatea germanilor susțin Ucraina în lupta împotriva Rusiei, dar livrările de arme sunt un subiect diviziv într-o țară cu o tradiție pacifistă puternică, datorată trecutului său nazist întunecat.

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), prietenos cu Rusia, a înregistrat, de asemenea, o creștere a sprijinului în ultima perioadă, clasându-se pe locul doi în sondajele naționale de anul trecut.

Însă guvernul cancelarului Friedrich Merz reamintește germanilor că, dacă Ucraina este învinsă, Rusia ar putea îndrepta atenția către alte părți ale Europei.

Aceste temeri au determinat coaliția sa să lanseze un program de reechipare militară, care vizează transformarea armatei germane, mult neglijată, în cea mai mare forță convențională din Europa.

„Ucraina este scutul Europei”

Giebel este hotărât ca Ucraina să continue să primească sprijin din partea Germaniei și a Uniunii Europene, în special prin livrări de arme.

În sălile expoziției, aproximativ 20 de epave de drone rusești sunt suspendate de tavan deasupra unei mașini distruse de o bombă.

Vehiculul a fost transportat la muzeu din Herson, un oraș din sudul Ucrainei ocupat de forțele ruse în 2022 înainte de a fi recucerit de Ucraina. Orașul rămâne sub tir constant rus.

Mărturiile personale caută să creeze conexiuni cu vizitatorii germani, precum un citat de la Roman Schwarzman, supraviețuitor al Holocaustului: „Hitler a vrut să mă omoare pentru că sunt evreu; Putin vrea să mă omoare pentru că sunt ucrainean.”

Pe panourile informative ale expoziției, războiul din Ucraina este încadrat într-o narațiune construită în jurul ideii de „imperialism rus”.

Este legat de invazia Uniunii Sovietice în estul Poloniei în 1939, reprimarea Primăverii de la Praga și chiar de intervenția militară a Rusiei din 2015 în Siria pentru a sprijini Bashar al-Assad, conducătorul îndelungat al țării, înlăturat la sfârșitul anului 2024.

Muzeul privat din Berlin și sprijinul Germaniei

Muzeul privat din Berlin și-a făcut deja un nume la prima aniversare a războiului din Ucraina, expunând, în fața ambasadei Rusiei din Berlin, epava unui tanc distrus, tractat de la periferia Kievului.

Participând la un eveniment luni, cu o zi înainte de deschiderea publică a noii expoziții, Hanna Maliar, fost vice-ministru ucrainean al apărării, a salutat „sprijinul militar, politic și cultural” al Germaniei.

Acest sprijin a fost esențial, a subliniat ea, deoarece „Ucraina este scutul Europei”.

