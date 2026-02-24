Live TV

Video&Foto O expoziție despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist de la Berlin

Data actualizării: Data publicării:
buncar nazist expozitie ucraina
Un fost buncăr nazist de la Berlin găzduieşte o expoziţie pentru susţinerea Ucrainei. Foto: akg-images Berlin Facebook
Din articol
Germania, susținător major al Ucrainei „Ucraina este scutul Europei” Muzeul privat din Berlin și sprijinul Germaniei

O expoziție permanentă despre războiul din Ucraina a fost deschisă într-un fost buncăr nazist din Berlin, marți, când este al patrulea an de la  invazia Rusiei, pentru a încuraja sprijinul continuu pentru Kiev, transmite France 24.

Arme, alte obiecte aduse de pe front și mărturii despre conflict au fost colectate de Berlin Story Bunker, un muzeu găzduit într-un adăpost antiaerian din Al Doilea Război Mondial, în capitala Germaniei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Scopul este de a crește conștientizarea publicului cu privire la „realitatea fizică” a conflictului, a declarat curatorul muzeului, Wieland Giebel, pentru AFP.

Secțiunea dedicată Ucrainei se adaugă expozițiilor permanente existente, care se concentrează pe nazism și pe Germania din 1945 până în prezent.

„Vizitatorii din Germania nu își pot imagina cu adevărat cum este războiul – vrem să le arătăm,” a spus Giebel, în fața uriașei intrări a buncărului construit în 1943.

buncar nazist expozitie ucraina
Un fost buncăr nazist de la Berlin găzduieşte o expoziţie pentru susţinerea Ucrainei. Foto: akg-images Berlin Facebook

Germania, susținător major al Ucrainei

Germania este unul dintre principalii susținători ai Ucrainei; este cel mai mare furnizor de arme pentru Kiev în Europa și un aliat diplomatic important.

De asemenea, găzduiește aproximativ 1,3 milioane de refugiați ucraineni.

Majoritatea germanilor susțin Ucraina în lupta împotriva Rusiei, dar livrările de arme sunt un subiect diviziv într-o țară cu o tradiție pacifistă puternică, datorată trecutului său nazist întunecat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), prietenos cu Rusia, a înregistrat, de asemenea, o creștere a sprijinului în ultima perioadă, clasându-se pe locul doi în sondajele naționale de anul trecut.

Însă guvernul cancelarului Friedrich Merz reamintește germanilor că, dacă Ucraina este învinsă, Rusia ar putea îndrepta atenția către alte părți ale Europei.

Aceste temeri au determinat coaliția sa să lanseze un program de reechipare militară, care vizează transformarea armatei germane, mult neglijată, în cea mai mare forță convențională din Europa.

buncar nazist expozitie ucraina
Un fost buncăr nazist de la Berlin găzduieşte o expoziţie pentru susţinerea Ucrainei. Foto: akg-images Berlin Facebook

„Ucraina este scutul Europei”

Giebel este hotărât ca Ucraina să continue să primească sprijin din partea Germaniei și a Uniunii Europene, în special prin livrări de arme.

În sălile expoziției, aproximativ 20 de epave de drone rusești sunt suspendate de tavan deasupra unei mașini distruse de o bombă.

Vehiculul a fost transportat la muzeu din Herson, un oraș din sudul Ucrainei ocupat de forțele ruse în 2022 înainte de a fi recucerit de Ucraina. Orașul rămâne sub tir constant rus.

Mărturiile personale caută să creeze conexiuni cu vizitatorii germani, precum un citat de la Roman Schwarzman, supraviețuitor al Holocaustului: „Hitler a vrut să mă omoare pentru că sunt evreu; Putin vrea să mă omoare pentru că sunt ucrainean.”

Pe panourile informative ale expoziției, războiul din Ucraina este încadrat într-o narațiune construită în jurul ideii de „imperialism rus”.

Este legat de invazia Uniunii Sovietice în estul Poloniei în 1939, reprimarea Primăverii de la Praga și chiar de intervenția militară a Rusiei din 2015 în Siria pentru a sprijini Bashar al-Assad, conducătorul îndelungat al țării, înlăturat la sfârșitul anului 2024.

buncar nazist expozitie ucraina
Un fost buncăr nazist de la Berlin găzduieşte o expoziţie pentru susţinerea Ucrainei. Foto: akg-images Berlin Facebook

Muzeul privat din Berlin și sprijinul Germaniei

Muzeul privat din Berlin și-a făcut deja un nume la prima aniversare a războiului din Ucraina, expunând, în fața ambasadei Rusiei din Berlin, epava unui tanc distrus, tractat de la periferia Kievului.

Participând la un eveniment luni, cu o zi înainte de deschiderea publică a noii expoziții, Hanna Maliar, fost vice-ministru ucrainean al apărării, a salutat „sprijinul militar, politic și cultural” al Germaniei.

Acest sprijin a fost esențial, a subliniat ea, deoarece „Ucraina este scutul Europei”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu volodimir zelenski
Oana Țoiu, la patru ani de război: „Suveranitatea Ucrainei este linia roșie pentru libertate în Europa”
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Zaharova: Fără oprirea extinderii NATO, soluționarea războiului din Ucraina este imposibilă. Rusia va acționa politic sau militar
maia sandu sustine un discurs
Mesajul Maiei Sandu la patru ani de război în Ucraina: „Aţi ţinut Rusia departe de ţara noastră şi aţi protejat Europa”
JURNAL ORA 09 CF 240226_13191
Povestea unei mame din Odesa care a fugit din calea războiului și s-a refugiat la Iași cu fiica sa de șase ani. „Am avut mare noroc”
Soldați tineri în Rusia
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front (BBC)
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan anunță că administrațiile locale vor decide asupra...
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre pachetul de relansare economică: „Introducem...
cseke attila sustine o conferinta de presa
Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi...
rogobete 3
Ministrul Rogobete: Spitalele și ambulanțele, exceptate de la...
Ultimele știri
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră și invocă riscul de conflict nuclear
Un câine, singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a provocat 15 morți. A fost găsit lângă corpul stăpânului
Șefa Muzeului Luvru și-a dat demisia, după câteva luni de la spectaculosul furt al bijuteriilor Coroanei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Soția lui Florin Prunea rupe tăcerea despre căsnicia de 38 de ani: 'De la acea femeie a plecat totul'
Fanatik.ro
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut...
Adevărul
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune”
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...