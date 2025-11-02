Live TV

O familie de influenceri cu milioane de fani se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale

Data publicării:
empire family
O familie de influenceri cu milioane de fani se mută în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețele sociale. Foto: Instagram

O familie de influenceri, cu milioane de fani online, se mută din Australia în Marea Britanie pentru a evita interdicțiile pe rețelele de socializare pentru persoanele sub 16 ani, care vor intra în vigoare în decembrie, scrie BBC.

Cunoscuți sub numele de „Empire Family”, cei patru membri ai familiei, Beck și Bec Lea, fiul lor Prezley, în vârstă de 17 ani, și fiica Charlotte, de 14 ani, sunt toți activi pe rețelele de socializare și postează zilnic videoclipuri din viața lor.

Într-o postare recentă, membrii familiei spun că folosesc internetul „într-un mod pozitiv”, iar mutarea în Marea Britanie va permite mezinei familiei să continue să creeze conținut.

Noua lege din Australia, considerată o premieră mondială, obligă Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X și YouTube să ia „măsuri rezonabile” pentru a împiedica persoanele sub 16 ani să își creeze conturi și să le dezactiveze pe cele existente.

Măsura este luată pentru a proteja tinerii de impactul dăunător al rețelelor de socializare, iar companiile de tehnologie care nu respectă regulile riscă să fie amendate cu până la 50 de milioane de dolari australieni (32,5 milioane USD).

Nu este clar cum va fiimplementa interdicția, însă printre metodele luate în calcul sunt utilizarea documentelor oficiale de identitate, aprobarea părinților și tehnologia de recunoaștere facială, măsuri care stârnesc îngrijorări cu privire la confidențialitatea datelor și acuratețea software-ului de verificare a vârstei.

Inițial, YouTube a fost exceptat de la interdicție, dar la începutul acestui an guvernul și-a schimbat decizia. Adolescenții sub 16 ani vor putea în continuare să vizioneze videoclipuri, dar nu li se va permite să aibă un cont, lucru necesar pentru încărcarea de conținut sau de a interacționa pe platformă.

Într-un videoclip în care explică decizia familiei de a se muta din Perth, din Australia de Vest, la Londra, Beck spune că nu sunt împotriva interdicției privind rețelele sociale. „Înțelegem că măsura protejează tinerii de pericolele de pe internet, dar noi folosim internetul într-un mod pozitiv”, a spus ea. „Știm că există tineri care sunt afectați negativ de rețelele sociale, nu suntem naivi.”

Beck a precizat că este îngrijorată pentru că guvernul nu a explicat „exact cum va funcționa”. „Ne mutăm cât timp Australia stabilește cum va explica aceste reguli, deoarece cred că vor fi multe probleme și multe suișuri și coborâșuri,” a spus Beck.

Toată familia are dublă cetățenie britanico-australiană, iar Charlotte a decis recent să treacă la școala online, ceea ce le permite celor patru să locuiască oriunde.

Editor : A.P.

