Jyoti Kumari, 15 ani, din India, a impresionat o lume întreagă după ce s-a aflat că și-a dus tatăl rănit pe bicicletă 1.200 de kilometri, până acasă, salvându-l.

Au mers cu bicicleta la casa lor dintr-o suburbie a capitalei Delhi, după ce au rămas fără mâncare și fără niciun ban din cauza carantinei, în localitatea în care muncea bărbatul.

Citește și: Imagini emoţionante. Un reporter BBC i-a dat încălţările sale unui migrant care mersese 250 de kilometri în picioarele goale

„Tatăl meu mergea cu o ricșă în Gurugram și făcea bani. Dar a fost rănit într-un accident, în ianuarie. M-am dus să am grijă de el și am rămas blocată din cauza carantinei. Am rămas fără bani și i-am spus tatălui meu că trebuie să mergem acasă. Inițial a refuzat, pentru că nu a crezut că pot să merg cu el pe bicicletă atât de mult. Dar în final l-am convins. Oamenii ne-au dat de mâncare de-a lungul drumului. A durat șapte zile să parcurgem toată distanța”, a declarat pentru BBC NEWS adolescenta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Tatăl a povestit: „Aveam mari probleme... Proprietarul ne cerea chiria. Mă gândeam că o să câștig și o să plătesc chiria după ce carantina se va încheia. Însă perioada a fost extinsă și am rămas chiar și fără bani de medicamente. Mi-a fost teamă că o să murin de foame. Apoi fiica mea mi-a spus că o să mă ducă acasă cu bicicleta. M-a surprins că ea a crezut că va putea să meargă 1.200 de kilometri... I-am spus că nu va reuși, pentru că eu sunt greu, dar până la urmă m-a convins. Sunt foarte mândru de ea. M-a salvat. Am fi murit de foame în Gurugram.”

Impresionată de efortul adolescentei, Federația de ciclism din India i-a oferit posibilitatea de a deveni ciclistă profesionistă, însă Jyoti Kumari a refuzat spunând că mai întâi vrea să termine școala.