O femeie a fost lovită de fulger în Polonia. Furtunile și inundațiile provoacă haos în mai multe zone din Europa Centrală

O femeie de 38 de ani a fost lovită de fulger în Polonia, a relatat duminică presa locală, în contextul furtunilor şi inundaţiilor care au făcut ravagii în zone din Europa Centrală.

Femeia a suferit un stop cardiac în urma incidentului petrecut sâmbătă în localitatea Jakuszyce, la graniţa cu Cehia, şi a fost transportată la spital cu răni grave, potrivit site-ului de ştiri Onet.pl. Conform portalului, femeia este într-o stare stabilă, informează DPA preluată de Agerpres.

Drumurile inundate au cauzat perturbări importante ale traficului în oraşul Wroclaw, situat la circa 120 de kilometri nord-est.

Speedway Grand Prix al Poloniei, o competiţie populară de motociclete desfăşurată pe Stadionul Olimpic din acest oraş, a suferit o întârziere semnificativă după ce ploaia a inundat porţiuni din piste şi boxe, potrivit site-ului de ştiri TVO Info.

În ţara vecină Republica Cehă, temperaturi de până la 36 de grade Celsius înregistrate sâmbătă au fost urmate de furtuni puternice şi de ploi torenţiale.

Departamentul de pompieri a primit peste 700 de apeluri până sâmbătă seară după ce arbori prăbuşiţi au blocat şine de cale ferată şi drumuri, iar subsolurile locuinţelor au fost inundate.

Două persoane au fost salvate de pompieri cu ajutorul unei bărci în oraşul Príbram, la circa 60 de kilometri de Praga, după ce rămăseseră blocaţi în locuinţa lor de vară din cauza inundaţiilor.

Furtunile urmau să se abată şi asupra ţării vecine Slovacia duminică, unde autorităţile şi meteorologii au avertizat că s-ar putea înregistra temperaturi de până la 35 de grade Celsius.

Editor : Ana Petrescu