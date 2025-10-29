O femeie a fost uitată de nava de croazieră pe o insulă din Marea Barieră de Corali. Ea a fost găsită moartă

Autoritățile australiene anchetează cazul unei femei în vârstă de 80 de ani, care a fost lăsată în urmă pe o insulă de pe Marea Barieră de Corali de o navă de croazieră și a fost găsită decedată, relatează BBC.

Potrivit anchetatorilor, femeia făcea drumeții pe insula Lizard, aflată la 250 km nord de Cairns, alături de alți pasageri ai vasului Coral Adventurer, sâmbătă, însă se crede că s-a depărtat de grup pentru a se odihni.

Vasul a părăsit insula în jurul apusului, dar s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul a realizat că femeia lipsește. O amplă operațiune de căutare a dus la descoperirea cadavrului acesteia duminică dimineața.

Autoritatea Australiană pentru Siguranța Maritimă (AMSA) a anunțat că investighează incidentul și că va lua legătura cu echipajul vasului atunci când acesta va ajunge în portul Darwin, mai târziu în această săptămână.

Un purtător de cuvânt al AMSA a precizat că autoritatea a fost alertată pentru prima dată în jurul orei 21:00, ora locală, sâmbătă, de căpitanul navei. De asemenea, AMSA va colabora cu alte agenții relevante pentru anchetă și subliniază că siguranța pasagerilor și echipajului pe vasele comerciale este o prioritate.

Mark Fifield, directorul executiv al Coral Expeditions, a declarat că personalul companiei a contactat familia femeii și le oferă sprijin în urma „tragediei”. „În timp ce ancheta continuă, ne pare profund rău că acest lucru s-a întâmplat și oferim tot sprijinul nostru familiei femeii”, a spus Fifield.

„Am știut că a murit”

Conform publicației Courier Mail, citată de BBC, femeia s-a alăturat unui grup care făcea drumeții către cel mai înalt punct al insulei, Cook's Look, înainte de a decide să se odihnească.

Traci Ayris, care se afla în apropierea insulei, a declarat pentru Australian Broadcasting Corporation (ABC) că a văzut un elicopter care căuta pe traseele de drumeție ale insulei, în jurul orei 00:00, sâmbătă.

Ea a precizat că aproximativ șapte persoane cu lanterne au mers pe insulă pentru căutări, însă operațiunea a fost întreruptă în jurul orei 03:00, ora locală, iar elicopterul s-a întors duminică dimineață, când a fost găsit corpul femeii. „Am știut că a murit pentru că au chemat imediat pe toată lumea de la căutări”, a spus ea pentru ABC.

Ayris a adăugat că incidentul a fost extrem de tulburător pentru pasageri și echipaj: „E foarte trist ca o tragedie să aibă loc în acest paradis. Ar fi trebuit să fie un moment fericit pentru aceasta”.

Femeia se afla la prima oprire a unei croaziere de 60 de zile în jurul Australiei, cu bilete care costau zeci de mii de dolari.

Vasul Coral Adventurer poate transporta până la 120 de pasageri și are 46 de membri ai echipajului, fiind construit special pentru accesul în zonele îndepărtate ale coastei australiene și echipat cu bărci mici pentru excursii de o zi.

Poliția din Queensland a precizat că va fi întocmit un raport, iar moartea femeii este considerată „bruscă și fără suspiciuni de implicare criminală”.

Editor : C.S.