O femeie a născut în timp ce susținea examenul pentru a deveni avocat

O tânăra din Ilinois, Statele Unite, a avut parte de avetura vieții sale chiar în timp ce susținea examenul de avocatură. Femeia era însărcinată, însă nu s-a gândit nicio clipă că băiețelul său se va naște în mijlocul testului.

Brianna Hill, proaspătă absolventă a Facultății de Drept a Universității Loyola din Chicago, a născut în timpul examenului de barou, scrie CNN. Pandemia de Covid-19 a dat peste cap calendarul de examinare, motiv pentru care testarea a fost întârziată cu câteva luni bune.

”Dată inițală a examenului a fost amânată din cauza coronavirusului, astfel că am ajuns să dau testul de intrare în barou în săptămâna a 38-a de sarcină. Am avut mari emoții, însă în final am glumit că am ajuns să dau examenul pe patul de spital. Cu lecția învățată!", povestește femeia.

Testul era de 90 de minute, dar după primele 30 minute au început durerile.

„Simţeam că se întâmplă ceva după 30 de minute de test şi mă temeam să nu mi se fi rupt apa”, a mai spus Brianna.

Bebelușul însă era pregătit să vină pe lume, chiar dacă Brianna era convinsă că examenul ei nu suportă amânare. N-a avut de ales, și-a sunat soțul și au mers la spital, unde femeia a născut un băiețel după 5 ore.

„În tot acel timp eu şi soţul meu discutăm cât de mult ne dorim să îmi finalizez examenul. Nu era altă opţiune în mintea mea”, mai spune ea.

Gândul tinerei a fost tot timpul la fiul ei care tocmai venise pe lume, dar și la examenul pe care-l întrerupsese. A două zi, medicii și asistentele clinicii medicale i-au pregătit o camera goală pentru a-și putea finaliza testul de intrare în barou. Mai mult, au pus pe ușa o plăcută cu textul ”Nu deranjați”.

Acum, Brianna așteaptă rezultatul testului și între timp a primit și o oferta de job.

Editor : A.A.