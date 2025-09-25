O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a ţinut cadavrul fiicei sale într-un congelator timp de 20 de ani

O femeie de 75 de ani a fost arestată după ce a mărturisit că a păstrat cadavrul fiicei sale într-un aparat frigorific de mari dimensiuni timp de două decenii. Poliția a confirmat că bătrâna s-a prezentat la secție împreună cu un membru al familiei și a declarat că trupul, aparținând fiicei sale născute în 1975, se afla ascuns în locuința ei din Tokyo, informează AFP, citată de Agerpres.

Când anchetatorii s-au deplasat la domiciliul ei din nord-estul oraşului Tokyo, au descoperit în congelator cadavrul, în poziţie ghemuită, al unei femei în tricou şi lenjerie intimă.

Poliţia a declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere şi că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Arestată sub suspiciunea de abandonare a unui cadavru, femeia le-a declarat anchetatorilor că, din cauza mirosului persistent, a cumpărat congelatorul pentru a depozita cadavrul fiicei sale, potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei.

Editor : Ș.A.