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O femeie de afaceri din Berlin, acuzată de spionaj în beneficiul Rusiei, a fost pusă sub acuzare

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Russian Embassy in Berlin - Flag
Ambasada Rusiei în Berlin. Foto: Profimedia
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Din articol
Un ofițer al serviciilor secrete sub un nume fals la o întâlnire a Bundeswehr-ului?

La aproximativ opt luni de la arestarea sa, procurorul general federal a pus-o sub acuzare pe Ilona W., femeie de afaceri din Berlin, în vârstă de 57 de ani. Conform informațiilor revistei SPIEGEL, în actul de acuzare de 74 de pagini, femeii de origine germano-ucraineană i se impută „activități de spionaj” în favoarea Rusiei. În schimb, suspiciunea inițială de spionaj într-un „caz deosebit de grav” nu pare să se fi confirmat, scrie sursa citată.

Pe 21 ianuarie, funcționarii Oficiului Federal de Poliție Criminală (BKA) au arestat-o pe Ilona W. în Berlin. Conform cercetărilor revistei SPIEGEL, în același timp au avut loc percheziții la locuințele a doi foști angajați ai Ministerului Federal al Apărării, cu care W. ar fi fost în contact.

Conform anchetei, antreprenoarea din domeniul relațiilor publice ar fi furnizat, începând din noiembrie 2023, informații sensibile unui contact din cadrul Ambasadei Rusiei la Berlin.

Potrivit informațiilor serviciilor germane de contraspionaj, bărbatul în cauză era un ofițer al serviciului secret militar rus GRU, deghizat în calitate de atașat adjunct. Presupusul diplomat, Andrej M., a fost nevoit să părăsească Germania la începutul anului.

Mai exact, Parchetul Federal îi reproșează Ilonei W., printre altele, că ar fi colectat în mod intenționat informații despre participanții la reuniuni politice din Germania. Conform investigațiilor revistei SPIEGEL, ea ar fi strâns, de exemplu, detalii despre „NATO-Talk” din noiembrie 2023, desfășurat la hotelul de lux Adlon din Berlin, precum și despre Forumul Economic Germano-Ucrainean din decembrie 2025, tot la Berlin. La acea vreme, Ilona W. stătea la doar câțiva metri în spatele cancelarului federal Friedrich Merz (CDU) și al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Un ofițer al serviciilor secrete sub un nume fals la o întâlnire a Bundeswehr-ului?

În plus, se presupune că, în februarie 2024, cetățeana germano-ucraineană l-ar fi infiltrat pe presupusul său șef de misiune, Andrej M. – sub un nume fals – la o adunare a rezerviștilor Bundeswehr-ului.

Presupusa agentă Ilona W. era considerată la Berlin ca fiind extrem de activă. Antreprenoarea din domeniul relațiilor publice conducea, în paralel, o asociație pentru promovarea înțelegerii între popoare și apărea de ani de zile în mod repetat la recepții sau evenimente la care participau și ambasadori din numeroase state, diplomați de rang înalt și politicieni cunoscuți. Din consiliul de administrație al asociației sale fac parte antreprenori renumiți, precum și foști deputați ai SPD și CDU.

Avocatul apărării lui Ilonei W., avocatul berlinez Martin Schüßler, nu a dorit inițial să comenteze, la solicitarea revistei SPIEGEL, acuzațiile aduse clientei sale. În primăvară, apărarea lui W. a criticat Parchetul Federal într-o cerere de revizuire a arestului, printre altele, pentru „interpretarea largă” a infracțiunii de activitate de agent al serviciilor secrete.

În plus, femeia germano-ucraineană ar fi adunat informații despre politica de apărare germană și industria de armament în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. Parchetul Federal a declarat că acest lucru constituie motive suficiente pentru a suspecta că acuzata ar fi lucrat pentru serviciul de informații al unei puteri străine.

Editor : M.C

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