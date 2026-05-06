O femeie din Germania, aflată pe vasul afectat de hantavirus, va fi testată la un spital din Dusseldorf

O femeie de naţionalitate germană care s-a aflat la bordul vasului de croazieră de lux afectat de un focar de hantavirus va fi adusă la un spital din oraşul german Dusseldorf pentru a fi testată, a anunţat miercuri un purtător de cuvânt al spitalului, adăugând că persoana nu prezintă simptome.

Persoana, care a fost în contact cu o persoană infectată, va fi transportată de la un aeroport din Ţările de Jos la Dusseldorf cu o unitate de transport destinată pacienţilor cu risc ridicat şi care aparţine departamentului de pompieri al oraşului, a spus purtătorul de cuvânt, potrivit Reuters şi DPA preluate de Agerpres.

Examinările medicale şi infecţioase preliminarii vor avea loc în secţia pentru boli infecţioase, fiind planificate de asemenea teste de laborator virusologice suplimentare, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Spitalul Universitar din Dusseldorf a spus că transportul şi analizele medicale preventive ale persoanei vor fi efectuate miercuri. A adăugat că persoana este asimptomatică şi se crede că nu este infectată cu virusul, potrivit DPA.

Spitalizare preventivă şi măsuri OMS

„Este o persoană de contact care nu prezintă indicii ale unei infectări cu hantavirus. Spitalizarea este doar preventivă pentru evaluare medicală”, a subliniat spitalul.

Trei pasageri aflaţi la bordul vasului Hondius – ancorat în largul Capului Verde după ce a traversat Oceanul Atlantic din Argentina cu circa 150 de pasageri la bord – au murit din cauza infectării cu hantavirus.

Un alt pasager a fost testat pozitiv la virus după ce a revenit în Elveţia.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), trei persoane suspectate de infectare cu hantavirus au fost evacuate de pe vas. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că acestea urmează să primească tratament în Ţările de Jos.

Editor : Ana Petrescu