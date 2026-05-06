Live TV

O femeie din Germania, aflată pe vasul afectat de hantavirus, va fi testată la un spital din Dusseldorf

Data actualizării: Data publicării:
hantavirus MV hondius vas croaziera
Nava de croazieră MV Hondius este ancorată într-un port din Praia, Capul Verde, miercuri, 6 mai 2026. Foto: Profimedia Images
Din articol
Spitalizare preventivă şi măsuri OMS

O femeie de naţionalitate germană care s-a aflat la bordul vasului de croazieră de lux afectat de un focar de hantavirus va fi adusă la un spital din oraşul german Dusseldorf pentru a fi testată, a anunţat miercuri un purtător de cuvânt al spitalului, adăugând că persoana nu prezintă simptome.

Persoana, care a fost în contact cu o persoană infectată, va fi transportată de la un aeroport din Ţările de Jos la Dusseldorf cu o unitate de transport destinată pacienţilor cu risc ridicat şi care aparţine departamentului de pompieri al oraşului, a spus purtătorul de cuvânt, potrivit Reuters şi DPA preluate de Agerpres.

Examinările medicale şi infecţioase preliminarii vor avea loc în secţia pentru boli infecţioase, fiind planificate de asemenea teste de laborator virusologice suplimentare, a mai precizat purtătorul de cuvânt.

Citește și: OMS caută 82 de pasageri ai cursei aeriene cu care a călătorit pacienta decedată după infectarea cu hantavirus pe nava de croazieră

Spitalul Universitar din Dusseldorf a spus că transportul şi analizele medicale preventive ale persoanei vor fi efectuate miercuri. A adăugat că persoana este asimptomatică şi se crede că nu este infectată cu virusul, potrivit DPA.

Spitalizare preventivă şi măsuri OMS

„Este o persoană de contact care nu prezintă indicii ale unei infectări cu hantavirus. Spitalizarea este doar preventivă pentru evaluare medicală”, a subliniat spitalul.

Trei pasageri aflaţi la bordul vasului Hondius – ancorat în largul Capului Verde după ce a traversat Oceanul Atlantic din Argentina cu circa 150 de pasageri la bord – au murit din cauza infectării cu hantavirus.

Un alt pasager a fost testat pozitiv la virus după ce a revenit în Elveţia.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), trei persoane suspectate de infectare cu hantavirus au fost evacuate de pe vas. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că acestea urmează să primească tratament în Ţările de Jos.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
camioane autostrada
2
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
4
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
ilie bolojan parlament
5
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vasul de croazieră MV Hondius
Tulpina de hantavirus transmisibilă între oameni, confirmată pe nava de croazieră. Autoritățile din Insulele Canare refuză acostarea
High-voltage line with sunset
Un act de sabotaj la un stâlp de înaltă tensiune pune pe jar serviciile secrete germane și austriece
US-Air-Base
Proiectul american de amplasare a rachetelor cu rază lungă de acțiune în Europa este pus sub semnul întrebării (Le Monde)
pandemie
Blocaj în negocierile pentru tratatul pandemiilor. Avertisment OMS: Lumea nu este pregătită pentru următoarea criză sanitară
Leipzig Amokfahrt
Atacul cu mașina în Leipzig: bărbatul acuzat că a ucis doi oameni și rănit alte șase persoane, trimis la un spital psihiatric
Recomandările redacţiei
Foto guvern
Cât mai rămâne Ilie Bolojan premier, după moțiunea de cenzură...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Sorin Grindeanu: „PSD nu intră într-un guvern minoritar”. Ce a spus...
george simion nicusor dan
George Simion îl acuză pe Nicușor Dan că încalcă Constituția: „Se...
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc spune că PNL nu se va răzgândi privind trecerea în opoziție...
Ultimele știri
Dan Dungaciu îl contrazice pe George Simion privind varianta Călin Georgescu premier: „N-am luat nicio decizie”
Concedieri masive la Damen Mangalia: peste 1.000 de angajați, vizați de disponibilizări după faliment
Medvedev amenință cu un masacru de proporții: „Securitatea Rusiei prin frica animalică a Europei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe Kyros Vassaras: „Ne jignește, e ceva de neiertat! Mi-e frică pentru...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ester Exposito, iubita lui Kylian Mbappe, nu a mai suportat și a luat măsuri: liniște!
Pro FM
Cleopatra Stratan, mai senzuală ca niciodată în vacanța din Spania. Fetița care cânta "Ghiță" s-a transformat...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...