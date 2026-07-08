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O femeie din Japonia a fost arestată după ce i-ar fi cusut buzele unei alte femei cu care locuia

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ac si ata intr-o mana
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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O femeie în vârstă de 49 de ani a fost arestată în Japonia sub acuzaţia că i-ar fi cusut buzele unei femei cu care locuia, informează miercuri agenţia de presă Kyodo, care citează poliţia locală, potrivit Agerpres. 

Masae Sakurai, o angajată cu jumătate de normă din prefectura Ibaraki, la nord-est de Tokyo, a fost arestată luni, fiind suspectată că a rănit-o pe femeia cu care locuia, în vârstă de 42 de ani, căreia i-ar fi cusut buzele cu ac şi aţă, la 29 iunie.

Femeia de 42 de ani, care locuia împreună cu Sakurai încă din aprilie 2025, a declarat poliţiei că „i-a fost prea frică să fugă” înainte de incident, potrivit poliţiei.

Femeia rănită a reuşit apoi să fugă la un magazin din apropiere, unde un angajat a sunat la poliţie.

Poliţia nu a precizat dacă Sakurai a recunoscut acuzaţiile care îi sunt aduse.

În casă mai locuiau şi alte persoane, iar poliţia suspectează că acestea ar fi putut fi prezente la momentul incidentului, notează sursa citată. 

Editor : C.S.

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