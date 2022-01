O femeie din Marea Britanie și-a dus fiica până în Italia pentru a-i face vaccinul anti-COVID

O britanică și-a dus fiica de 9 ani în Italia, pentru a putea fi vaccinată împotriva Covid-19, relatează BBC.

Spre deosebire de alte țări europene, vaccinul este disponibil în Marea Britanie numai pentru copiii sub 12 ani care sunt considerați vulnerabili din punct de vedere medical.

Alice Columbo, care locuiește în Maidstone, Kent a mers până la Milano pentru ca fiica ei în vârstă de 9 ani, care are cetățenie italiană, să poată fi vaccinată.

Columbo a spus că a făcut acest lucru pentru a proteja „cel mai prețios lucru din lume”.

Guvernul Marii Britanii a anunțat că recomandări suplimentare cu privire la vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani vor fi emise în timp util, după luarea în considerare a unor date suplimentare, dar că majoritatea copiilor din această grupă de vârstă prezintă un risc foarte scăzut de a se îmbolnăvi grav din cauza COVID-19.

„Prefer să risc un vaccin despre care știm destul de multe decât să risc cu un virus despre care știm foarte puține”, a spus Columbo.

„De ce nu i-aș oferi protecție celui mai prețios lucru din lume pentru mine, fiica mea, decât să risc ca ea să-mi spună în 5, 10, 15 ani: „mamă, am probleme cu inima, am probleme cu creierul, am probleme cu plămânii, de ce nu ai făcut tot ce ai putut la momentul respectiv pentru a mă proteja”?”, a adăugat ea.

Femeia și fiica ei au făcut o călătorie de 13 ore cu mașina, pentru a evita aglomerația din aeroporturi.

