O femeie din Scoția care și-a vopsit ușa roz a fost obligată de autorități să schimbe culoarea. Ce amendă risca în caz contrar

O femeie din Scoția, care și-a vopsit ușa casei roz, acum doi ani, a fost obligată de primăria din Edinburgh să schimbe culoarea care nu se potrivea cu celelalte clădiri istorice din zonă, scrie The Guardian.

Casa Mirandei Dickson din Edinburgh este înscrisă pe lista clădirilor istorice.

Aceasta a decis să vopsească ușa roz, în decembrie 2021, însă nouă luni mai târziu a primit o somație de la primărie în care era avertizată că riscă o amendă maximă de 20.000 de lire sterline dacă nu schimbă culoarea ușii.

Reacția primăriei a venit în urma unei reclamații anonime.

Miranda Dickson a dat primăria în judecată, în încercarea de a păstra culoarea roz, însă a pierdut procesul.

Aceasta a primit dispoziție să revopsească ușa până la 20 aprilie și s-a conformat. În plus, aceasta spune că a plătit și o taxă de 500 de lire pentru a primi acordul comisiei de planificare urbană din Edinburgh de a folosi culoarea verde.

"Nu înțeleg de ce s-a enervat toată lumea, nu înțeleg de unde atâta emoție pentru culoarea unei uși", a declarat scoțianca.

"Am restaurat toate ferestrele și am păstrat cornișele și jaluzelele. Am avut mai multă grijă decât majoritatea celor care restaurează", a adăugat ea.

Editor : D.R.