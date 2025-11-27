O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă

O fetiță în vârstă de 6 ani a murit, iar o alta de 4 ani a ajuns în stare gravă la spital, la scurt timp după ce au fost tratate la același cabinet stomatologic din Alcira, în Valencia. Clinica a fost închisă, iar autoritățile au deschis o anchetă, luând în calcul și posibilitatea ca un lot de anestezic defectuos să fi provocat problemele medicale ale celor două fete, relatează News.ro.

Cele două fete au fost conduse de urgență la un spital, la Alcira, la 20 noiembrie, scrie publicația locală 20 Minutos.

Fata în vârstă de 4 ani se afla într-o stare letargică, avea febră și o stare de rău, în timp ce fata de 6 ani se afla în stop cardiorespirator atunci când a ajuns la spital, unde medicii au constatat până la urmă decesul.

Pacienta în vârstă de patru ani, care se afla în stare gravă, a fost internată la terapie intensivă.

Cele două fete au fost tratate în aceeași zi, în aceeași clinică stomatologică.

Clinica a fost închisă până la finalizarea anchetei.

Proprietara centrului a declarat că fetița care a murit nu prezenta nicio problemă de sănătate atunci când a plecat din cabinet, precizând că anchetatorii sunt interesați de un „lot de anestezic defectuos”.

Publicația El Caso scrie că această clinică nu era autorizată să administreze acest tip de produs prin injectare intravenoasă.

Șefa cabinetului a declarat că victimei decedate i s-a extras un dinte de lapte, i s-au obturat carii și că i s-a administrat un sedativ pentru a o „liniști”.

Cazul readuce în atenție și tragedia petrecută recent în România, unde o fetiță de numai 2 ani a murit după o intervenție stomatologică sub sedare la o clinică privată din București. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în timpul procedurii și nu a putut fi resuscitat.

Primele rezultate ale autopsiei sugerează că avea afecțiuni cronice preexistente și că, în context medical, nu ar fi trebuit să fie sedată. În plus, autoritățile au suspendat activitatea clinicii, după descoperirea unor nereguli: nu deținea autorizație sanitară pentru funcționare și fusese deja amendată anterior pentru lipsa sterilizării instrumentelor.

