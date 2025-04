O fetiță de doi ani a fost expulzată fără proces din SUA. „Este ilegal şi neconstituţional”, acuză un judecător

Administraţia Trump ar fi expulzat o fetiță în vârstă de doi ani, cetățean american, „fără niciun proces semnificativ”, a anunțat un judecător federal, în timp ce tatăl copilului a încercat să obţină revenirea ei în Statele Unite.

Judecătorul districtual Terry A. Doughty a declarat că fetiţa, care a fost denumită „V.M.L. „ în documentele judiciare, a fost expulzată împreună cu mama sa, relatează Reuters preluată de News.ro.

„Este ilegal şi neconstituţional să expulzaţi, să reţineţi în vederea expulzării sau să recomandaţi expulzarea unui cetăţean american”, a declarat Doughty.

Magistratul a programat o audiere pentru 19 mai „în interesul de a risipi suspiciunea noastră puternică că guvernul tocmai a deportat un cetăţean american fără un proces semnificativ”.

Fetița, mama ei și sora acesteia, reținute la un control de rutină în New Orleans

V.M.L. a fost reţinută marţi de U.S. Immigration and Customs Enforcement împreună cu mama sa, Jenny Carolina Lopez Villela, şi cu sora sa mai mare, în timp ce Villela a participat la o programare de rutină la biroul său din New Orleans, potrivit unui dosar depus de Trish Mack, care a declarat că tatăl copilului i-a cerut să fie custodele copilului.

Potrivit lui Mack, atunci când tatăl lui V.M.L. a vorbit pentru scurt timp cu Villela, acesta a putut să o audă pe ea şi pe copii plângând. În acel timp, potrivit unui document judiciar, el i-a reamintit că fiica lor este cetăţean american „şi nu poate fi expulzată”.

Cu toate acestea, procurorii au declarat că Villela, care are custodia legală, a spus ICE (agenţia pentru imigranţi) că doreşte să păstreze custodia fetiţei şi să o ia cu ea în Honduras. Ei au spus că bărbatul care pretinde că este tatăl lui V.M.L. nu s-a prezentat la ICE, în ciuda solicitărilor de a face acest lucru.

„Prin urmare, este în interesul superior al lui V.M.L. ca aceasta să rămână în custodia legală a mamei sale”, au declarat vineri oficialii administraţiei Trump într-un dosar. „Mai mult, V.M.L. nu riscă să sufere un prejudiciu ireparabil deoarece este cetăţean american”.

V.M.L. nu are interdicţie de a intra în SUA, au adăugat procurorii.

Departamentul de Securitate Internă şi Departamentul de Justiţie nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Uniunea Americană pentru Libertăţi Civile a descris cazul lui V.M.L. - şi un altul similar - drept un „şocant ... abuz de putere”.

„Aceste acţiuni reprezintă o încălcare directă a propriilor directive scrise şi informale ale ICE, care impun coordonarea îngrijirii copiilor minori cu îngrijitori voluntari - indiferent de statutul de imigrant - atunci când se efectuează expulzări”, a menţionat sursa citată,

