O firmă daneză a epuizat stocul de șepci cu mesaje care ironizează MAGA. „Make America Go Away”

Șepcile roșii care ironizează mișcarea MAGA a lui Donald Trump devin un simbol al protestului în Danemarca, pe măsură ce crește opoziția față de retorica sa susținută privind preluarea Groenlandei, scrie Sky News.

În loc de „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață), șepcile sunt imprimate cu sloganurile „Make America Go Away” (Să facem America să dispară) și „Nu det NUUK!” –un joc de cuvinte bazat pe expresia daneză „Nu er det nok”, care înseamnă „Acum ajunge”, înlocuind nok cu Nuuk, denumirea micii capitalei a Groenlandei.

Șepcile roșii au fost create inițial de Jesper Rabe Tonnesen, proprietarul unui magazin de îmbrăcăminte din Copenhaga, în vârstă de 58 de ani. „S-au vândut în jumătate de zi și am fi putut vinde mii până acum”, a declarat el pentru Associated Press.

Bărbatul spune că șepcile s-au vândut în jumătate de zi și a mai comandat câteva mii. Profitul, spune el, va fi donat unei organizații caritabile pentru copii din Groenlanda.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C