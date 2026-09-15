Live TV

O fregată rusă a lansat rachete de semnalizare către un elicopter militar danez în apele internaționale

Data publicării:
Syria Chemical Weapons
Elicopter militar danez. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

O fregată rusă a lansat luni seara două rachete de semnalizare de urgență către un elicopter militar danez, potrivit autorităților daneze. Incidentul a avut loc în apele internaționale din sudul Danemarcei, relatează Sweden Herald.

Conform Forțelor Armate daneze, elicopterul se afla într-o misiune de rutină de fotografiere într-o zonă situată la sud de orașul Gedser, de pe insula Falster.

Când elicopterul s-a apropiat de nava de război rusă, au fost lansate două rachete de semnalizare, dintre care una ar fi trecut pe lângă elicopter la o distanță foarte mică.

Ministrul apărării din Danemarca, Jeppe Bruus, afirmă că ia în serios acest incident. „Acesta este un semn că limitele au fost depășite în ceea ce privește asumarea de riscuri din partea Rusiei”, spune el.

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei l-a convocat pe ambasadorul rus în urma incidentului. Nu se știe încă când va avea loc întâlnirea.

Jeppe Bruus califică acțiunile Rusiei ca fiind neprofesioniste. „Acest lucru nu înseamnă că ne vom schimba modul de acțiune, în sensul că avem o sarcină complet legitimă de a monitoriza ceea ce se întâmplă, iar Forțele de Apărare vor continua să îndeplinească această sarcină și în viitor”, a declarat el.

Nu s-au raportat victime.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Episcopia Oradiei face cercetări după vizita lui Călin Georgescu la o mănăstire, unde...
lacul morii
2
Bolojan: Insula Lacul Morii va fi deschisă din 18 septembrie. Nu e doar despre un lac...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
Dmitri Peskov
4
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace...
Afiș de recrutare
5
Rusia oferă o recompensă record pentru recrutarea de combatanți străini. Cât primește...
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
3d rendering satellite dish with blue sky background
SUA recunosc pentru prima dată că au arme pe orbita Pământului. Ce amenințări invocă Washingtonul
rafinarie rusia
Ucraina a lovit o rafinărie din Rusia, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace instalațiile petroliere ale lui Putin
Photos show President Trump's visit to Ireland that combines work and pleasure
Donald Trump Jr. recunoaște că un oligarh rus care are legături cu Putin i-a finanțat parțial nunta. „Suntem extrem de recunoscători”
vladimir putin in birou
NATO ia în calcul activarea Articolului 5, dar se teme de reacția Rusiei. Înalt oficial: „Am avut noroc până acum”
kim jong un - soldati nord-coreeni
De ce ar putea Kim Jong Un să trimită un nou val de soldați să lupte împotriva Ucrainei. Ce primește Coreea de Nord de la Rusia
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PROTEST - CIOBANI - PIATA VICTORIEI - 23 SEP 2024
Oierii protestează în fața Guvernului și spun că sunt pregătiți să...
avion militar F-15E american
„Cel mai îngrozitor moment”: Dezvăluirile ofițerului american salvat...
avioane f-16 ale romaniei
Mai multe drone au fost detectate în apropierea graniței României în...
soldați ruși
„Complet încercuiți”. Rușii suferă o înfrângere majoră în Donbas...
Ultimele știri
Ministrul Educației, moment stânjenitor în fața studenților din Iași: „Când văcuța nu dă lapte... Hai, mai luăm o dată”
Noile reguli privind vizele pentru studenți și jurnaliști, suspendate de un tribunal din SUA
Deciziile lui Trump au „consecințe de anvergură” pentru Europa. „Toate ţările se inspiră din ce se întâmplă în SUA” (Raport)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața devine mai ușoară pentru 3 zodii, din 15 septembrie 2026. Își regăsesc direcția și obiectivele devin...
Cancan
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Fanatik.ro
Anunțul momentului pentru Dinamo: ”Se face cel mai frumos stadion din România!”. Când ar urma să fie gata
editiadedimineata.ro
9/11, după 25 de ani. 62% dintre americani au urmărit atacurile în direct la televizor
Fanatik.ro
„Străini de duzină care nu bat pe nimeni!”. Marcel Pușcaș, opinie acidă despre lipsa de identitate...
Adevărul
Autostrada Sibiu - Pitești ajunge la 24 de kilometri de Râmnicu Vâlcea. Orașul ocolit până acum de drumuri...
Playtech
Locuința cu 4 camere pe care ANAF o vinde la prețul unei mașini second-hand. Are peste 100 mp
Digi FM
O elevă eminentă a fost suspendată chiar în prima zi de școală. Motivul neașteptat pentru care a refuzat să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Bărbosu are o viață total schimbată, după ce a decis să plece din România: "Este cu totul o altă...
Pro FM
“Am slăbit 16 kg în 46 de zile”. Oana Radu, a treia transformare radicală din viața ei: “Mă îngraș și slăbesc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brian Hickerson, iubitul lui Hayden Panettiere, încătușat după o altercație într-un bar: „Poliția a scurs...
Adevarul
„Unii români sunt extrem de aroganți și nu admit că nu știu ceva”. Cu ce naționalități preferă IT-iștii...
Newsweek
Ciolacu a luat 1.600.000.000 lei din fondul de rezervă ca să crească pensiile. Ciucă a procedat la fel
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O „dualitate fascinantă”. Oamenii de ştiinţă au descoperit la o femeie de 117 ani atât semne de îmbătrânire...
Digi Animal World
Patru specii de insecte, numite după Taylor Swift. „Ca o 'Swiftie' de-o viaţă, mi s-a părut autentic să o...
Film Now
Liam Neeson, o nouă poveste de dragoste cu o colegă de breaslă? Gestul făcut de actor la Festivalul de Film...
UTV
Zendaya, Selena Gomez și Nicole Kidman au strălucit la Premiile Emmy 2026. Vezi cele mai spectaculoase ținute...