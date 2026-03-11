O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

În timpul autopsiei unui soldat decedat returnat de Rusia în cadrul unui schimb, a fost găsită o grenadă activă. Potrivit lui Viktor Bacinskii, șeful biroului regional de medicină legală, grenada a pătruns în corp prin cavitatea abdominală, a traversat corpul și s-a oprit sub pielea coapsei drepte.

„Când expertul a început autopsia, a tăiat membrul și a găsit grenada sub piele”, a declarat Bacinskii pentru Suspilne.

Din cauza riscului de explozie, personalul morgii a fost evacuat, iar explozibilul a fost neutralizat de experți în dezamorsarea bombelor.

Au existat cazuri anterioare de găsire a explozibililor, dar aceasta este prima dată când se găsește chiar în corp. Experții care efectuau autopsia au trebuit să fie evacuați, potrivit publicației ucrainene hromadske.ua. Au fost chemați pirotehnicienii să extragă grenada.