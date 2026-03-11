O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

În timpul autopsiei unui soldat decedat returnat de Rusia în cadrul unui schimb, a fost găsită o grenadă activă. Potrivit lui Viktor Bacinskii, șeful biroului regional de medicină legală, grenada a pătruns în corp prin cavitatea abdominală, a traversat corpul și s-a oprit sub pielea coapsei drepte.
„Când expertul a început autopsia, a tăiat membrul și a găsit grenada sub piele”, a declarat Bacinskii pentru Suspilne.
Din cauza riscului de explozie, personalul morgii a fost evacuat, iar explozibilul a fost neutralizat de experți în dezamorsarea bombelor.
Au existat cazuri anterioare de găsire a explozibililor, dar aceasta este prima dată când se găsește chiar în corp. Experții care efectuau autopsia au trebuit să fie evacuați, potrivit publicației ucrainene hromadske.ua. Au fost chemați pirotehnicienii să extragă grenada.
„A fost dusă la poligonul de antrenament și detonată acolo, altfel ar fi putut exploda în morgă. De aceea, în astfel de cazuri, mai întâi intervenim pirotehnicienii și Serviciul de Urgență de Stat, și abia apoi o facem noi. Aceasta este o abordare foarte serioasă, dar s-a întâmplat să nu fi stabilit imediat că un astfel de dispozitiv exploziv se afla în corpul decedatului”, explică Bacinski.
În timpul celei mai recente repatrieri, pe 26 februarie, alte o mie de cadavre au fost returnate în Ucraina. Toate sunt în curs de identificare, un proces care poate dura mult timp.
Specialiștii ucraineni sunt obligați să efectueze teste ADN pentru fiecare cadavru sau rămășițe. Au existat cazuri anterioare în care Rusia a încercat să predea cadavrele cetățenilor săi, împreună cu soldații ucraineni căzuți. Kievul a returnat cel puțin trei astfel de cadavre.