„O greșeală, tovarăși?” O dronă rusească a lovit o navă cu echipaj chinez chiar înainte de vizita lui Putin în China

O dronă rusească a lovit o navă de marfă civilă cu legături cu China în Marea Neagră noaptea trecută, punând în pericol cetățeni chinezi. Incidentul a avut loc cu doar o zi înainte ca președintele rus Vladimir Putin să meargă în vizită în China pentru a aprofunda „parteneriatul strategic” al Moscovei cu Beijingul, relatează Kyiv Independent.

Marina Ucrainei a declarat că nava cargo KSL DEYANG, concepută pentru a transporta mărfuri vrac cum ar fi cereale sau cărbune, arbora pavilionul Insulelor Marshall dar este deținută de o companie chineză, cu un echipaj de cetățeni chinezi la bord.

„Rusia demonstrează încă o dată că atacurile sale amenință nu doar Ucraina. Acum chiar și navele celor mai apropiați parteneri ai săi sunt în pericol în Marea Neagră”, a anunțat Marina Ucrainei într-un comunicat pe Telegram.

Purtătorul de cuvânt al Marinei, Dmitro Pletenciuk, a reacționat cu ironie pe rețelele sociale: „Este interesant ce i-a motivat pe ruși când au decis în această seară să lovească o navă comercială chineză în marea noastră cu o dronă Shahed. Nu au existat victime, dar este ceva nou. A fost o «greșeală teribilă», tovarăși?”

Pe lângă nava deținută de o companie din China, o altă navă civilă care arbora pavilionul Guineei-Bissau a fost, de asemenea, lovită, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Ambele nave se aflau în zona de așteptare și se deplasau prin coridorul maritim al Ucrainei către porturile din regiunea Odesa.

Kiper a declarat că mici incendii au izbucnit pe ambele nave după impact, dar au fost stinse de echipaje. Niciun marinar nu a fost rănit, iar ambele nave au continuat să se îndrepte spre port.

Loviturile au făcut parte dintr-un atac mai amplu al Rusiei, desfășurat peste noapte asupra Ucrainei, inclusiv un atac masiv cu drone care a vizat în mod specific regiunea Odesa, unde două persoane au fost rănite, printre care și un copil de 11 ani.

China este un aliat crucial pentru economia de război a Rusiei, continuând să cumpere petrol rusesc și să furnizeze bunuri utilizate de armata rusă, în ciuda faptului că și-a asumat oficial neutralitatea.

Moscova nu a comentat încă atacurile asupra celor două nave.

