O grupare de hackeri afiliată Iranului revendică atacuri împotriva unor companii americane. „Fiecare lovitură va primi o ripostă”

hacker la computer, cu un telefon in mana
Gruparea de hackeri Handala, care a deschis recent un site pe care revendică atacuri cibernetice, a anunţat miercuri că a piratat sistemele furnizorului american de echipamente medicale Stryker şi copmpania de soluţii de plată Verifone.

Gruparea Handala se afişează - prin revendicarea unor atacuri cibernetice împotriva unor infrastructuri şi întreprinderi americane şi israeliene - ca fiind foarte activă de la începutul Războiului din Orientul Mijlociu şi susţine în mod deschis Iranul, relatează AFP, citată de News.ro.

Ea a deschis recent un site dedicat revendicărilor atacurilor cibernetice, pe care a anunţat că a reuşit să atace furnizorul american de echipament medical Stryker şi întreprinderea de soluţii de plată Verifone.

În mesajele sale - publicate de asemenea pe X şi pe un canal Telegram -, gruparea menţionează în mod deschis războiul Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

„Acest atac constituie un răspuns decisiv şi direct la atacuri aeriene ale regimului sionist”, a scris miercuri Handala despre atacul împotriva Verifone.

„Fiecare lovitură va primi o ripostă şi mai puternică”, a ameninţat gruparea.

Handala şi-a început activitatea la sfârşitul lui 2023, potrivit mai multor observatori. Numele său evocă un personaj simbol al poporului palestinian.

Gruparea a fost catalogată mai întâi drept o grupare „hacktivistă” (de la „hacker” şi „activist”) de susţinere a Plestinei.

La fel ca marea majoritate a grupărilor de hackeri, ea este asociată altor grupări şi poate fi un simplu alias al acestora.

În prezent, Handala este catalogată de către mulţi experţi în securitate cibernetică drept o grupare afiliată statului iranian.

Potrivit unei note publicate de la sfârşitul lui februarie de către echipa de cercetare a întreprinderii americane Palo Alto Networks, este vorba despre „cea mai vizibilă” grupare iraniană de hackeri.

„Cu toate că exagerează, ei păstrează o anumită credibilitate în privinţa atacurilor pe care le desfăşoară”, declară miercuri şeful spionajului cibernetic al întreprinderii israeliene Check Point, Gil Messing.

Gruparea a revendicat succesiv atacuri împotriva unor infrastructuri, dar a publicat online şi informaţii personale legate de membri ai armatei israeliene.

„Actori rău intenţionaţi ca Handala (...) au făcut din baza industrială a apărării israeliene o prioritate”, avertiza în februarie Google Threat Intelligence, filiala gigantului american tech.

„Obiectivul acestor campanii nu este doar perturbarea, ci şi degradarea aparatului naţional de securitate al Israelului prin expunerea capacităţilor sale militare, intimidarea angajaţilor din sectorul apărării (...) şi erodarea încrederii publicului”, adăuga Google Threat Intelligence.

