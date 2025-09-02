Live TV

Foto O hartă publicată de Moscova dezvăluie intențiile reale ale Rusiei: care ar fi teritoriile pe care vrea să le cucerească în Ucraina

HARTA ucrainei in spatele generalilor ruși
Foto: X/Lord Bebo
„Schimburi de teritorii”

Ministerul rus al Apărării a publicat imagini în care apare o hartă aflată în spatele șefului Statului Major General, Valeri Gherasimov, care sugerează posibilele ambiții ale Moscovei de a cuceri regiunile Odesa și Harkov, relatează Kyiv Independent. 

Harta a apărut în spatele lui Gherasimov în timp ce acesta ținea un discurs despre campania de primăvară-vară a Rusiei, spunând că Moscova va continua atât luptele de pe linia frontului, cât și atacurile masive asupra orașelor ucrainene, în pofida negocierilor de pace.

Deși Moscova a insistat public asupra preluării controlului total al regiunilor Donețk, Luhansk, Herson și Zaporijje, harta indică posibile planuri care se extind și asupra Odesei și Harkovului – regiuni care nu fuseseră incluse în cererile anterioare.

Rusia controlează doar aproximativ 4% din regiunea Harkov, în timp ce Odesa se află integral sub control ucrainean. Cucerirea ambelor zone ar oferi Rusiei control asupra coastei ucrainene la Marea Neagră, a unor importante noduri de transport și a unor centre industriale – obiective strategice de lungă durată pentru Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut anterior ca Ucraina să renunțe la aspirațiile de aderare la NATO și să cedeze mai multe orașe importante, ca o condiție pentru pace. Kremlinul a reiterat acești termeni în timpul discuțiilor de mai puțin de o oră de la Istanbul, din iulie.

„Schimburi de teritorii”

Discuția despre concesii teritoriale a apărut după ce președintele american Donald Trump a avansat ideea unor „schimburi de teritorii” în conversații cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

O sursă din cadrul biroului prezidențial ucrainean, citată de Kyiv Independent, a declarat că propunerea Moscovei ar fi presupus ca Kievul să se retragă din zonele aflate sub control ucrainean din Donețk și Luhansk, în schimbul unei retrageri parțiale a Rusiei din Sumî și Harkov.

Zelenski a respins o astfel de propunere, afirmând că Ucraina nu va ceda teritorii pentru a pune capăt războiului.

De la revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie, Trump a promis că va media rapid pacea, dar s-a lovit de eșecuri repetate, în condițiile în care Rusia a refuzat încetarea focului și a insistat pentru concesii suplimentare.

În ciuda ambițiilor sale, Rusia ar avea probabil nevoie de mult timp pentru a cuceri Odesa și Harkov. Din noiembrie 2022, forțele ruse au ocupat doar 5.842 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean, adică aproximativ 0,97% din suprafața țării.

