Live TV

Analiză O imagine „suprarealistă”: un general american și un fost jihadist, pe aceeași scenă. David Petraeus l-a intervievat pe Ahmed al-Sharaa

Data publicării:
profimedia-1039394892
Ahmed al-Sharaa, alături de David Petraeus. Foto: Profimedia
Din articol
Întâlnirea a fost calificată drept „suprarealistă” Toate statele din regiune vor pace. Cu excepția a două Israelul își creează un dușman care nu vrea să fie dușman Situația ar fi putut rămâne calmă

Dacă cei doi bărbați s-ar fi întâlnit acum 22 de ani, ar fi putut exista consecințe fatale. Amândoi se aflau atunci în același război, în același oraș, metropola Mosul din nordul Irakului: generalul David Petraeus în calitate de comandant al Diviziei 101 Aeropurtate a SUA, parte a trupelor americane de invazie, Ahmed al-Sharaa ca fabricant de bombe venit din afară, membru al unui grup jihadist local care avea legături cu Al-Qaida, organizație teroristă ce comitea atentate împotriva americanilor. Luni, cei doi s-au așezat împreună pe o scenă la Hotelul Sheraton din New York și și-au făcut complimente reciproc, râzând ocazional, în timp ce Petraeus, acum în retragere, îl intervieva pe președintele interimar al Siriei.

Zâmbind ușor jenat, Sharaa a menționat că s-au întâlnit pe câmpul de luptă, dar că, între timp, se bucură să se reîntâlnească într-un cadru de dialog. „Aveți mulți admiratori”, a concluzionat Petraeus după 40 de minute. „Eu sunt unul dintre ei. Suntem îngrijorați pentru dumneavoastră”, a completat el, potrivit Der Spiegel.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întâlnirea a fost calificată drept „suprarealistă”

Portalul online „Middle East Eye” a calificat întâlnirea drept „suprarealistă”. Fostul terorist, care a petrecut cinci ani într-un lagăr american din Irak și pentru a cărui moarte sau capturare guvernul american a oferit ulterior o recompensă de 10 milioane de dolari (pe care a anulat-o în mai 2025), a venit acum la Adunarea Generală a ONU în calitate de șef de stat.

Acolo l-a întâlnit pe Petraeus, în calitate de invitat de onoare al summitului Fundației Concordia, care reunește personalități în cadrul reuniunilor ONU și care, în anii anteriori, s-a dedicat luptei împotriva extremismului.

La prima vedere, întâlnirea veselă a veteranilor părea într-adevăr suprarealistă. Cu cât privim mai atent, cu atât cei doi bărbați par mai pragmatici, însă. Suprarealistă este mai degrabă situația în care se află viitorul Siriei, relația cu SUA și Israelul, notează Der Spiegel.

Când miliția Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) antrenată de Al-Sharaa de-a lungul anilor a răsturnat la începutul lunii decembrie 2024, în decursul unei săptămâni, dictatura Assad care dura de 50 de ani și a invocat moderația, a devenit brusc posibil ceva în care aproape nimeni nu mai credea: renașterea Siriei ca stat unit după 13 ani de război, după distrugeri inimaginabile și divizare de facto.

Mai mult, trupele lui Al-Sharaa și aproape toate facțiunile din Siria împărtășesc un interes comun cu SUA: să țină miliția șiită libaneză Hezbollah departe de Siria și să pună capăt tuturor încercărilor Iranului de a controla militar țara.

De aceea, președintele american Donald Trump a anunțat în mai că va ridica sancțiunile împotriva Siriei. Și s-a întâlnit cu Al-Sharaa la un summit în capitala Arabiei Saudite, Riad.

Toate statele din regiune vor pace. Cu excepția a două

Din multe motive, vecinii Turcia, Iordania, Libanul, Arabia Saudită și celelalte state din Golf vor același lucru: o Sirie unită, fără un nou război. Pentru a nu crea zone de retragere pentru „Statul Islamic” (SI) și alți extremiști, pentru a putea trimite refugiații sirieni înapoi în țara lor, pentru a opri definitiv contrabanda cu droguri și arme din Siria.

În principiu, ar fi benefic pentru milioane de persoane strămutate să se poată întoarce și să-și reconstruiască locurile de baștină bombardate, care au rămas în ruine timp de ani de zile sub dictatura lui Bashar al-Assad.

Doar două state nu manifestă interes pentru opțiunea de mai sus. Iranul, pentru că Assad era un vasal docil al regimului, iar căderea sa a pus capăt controlului Teheranului asupra Siriei. Și Israelul, a cărui armată a efectuat aproximativ 1.000 de atacuri aeriene din decembrie, a bombardat Ministerul Apărării în iulie în centrul Damascului și a cucerit cu trupe terestre alte părți din apropierea Înălțimilor Golan, ocupate din 1967. „Războiul va continua până când Siria va fi demontată și împărțită”, a declarat public ministrul de Finanțe al Israelului, Bezalel Smotrich.

Israelul își creează un dușman care nu vrea să fie dușman

Aici lucrurile devin complet suprarealiste. Guvernul israelian, care subliniază în mod repetat că este înconjurat de dușmani, și-a creat fără niciun motiv un nou dușman – care nu voia să îi fie dușman.

Armata și milițiile lui Assad nu mai erau dispuse să lupte în decembrie. Și din acest motiv dictatura a implodat atât de brusc. Cu atât mai puțin exista voința ca cineva să atace Israelul. Reacțiile conducătorilor interimari la atacurile Israelului s-au limitat la apeluri și proteste la ONU.

Cât de fragilă este pacea în Siria s-a văzut deja în martie, pe coasta de nord, când un atac al foștilor luptători ai regimului asupra forțelor de securitate a dus la un masacru al alawiților, fosta bază de putere a lui Assad.

Faptul că în iulie au avut loc expulzări și crime în bastionul minorității druze din provincia sudică Suwaida a avut de-a face și cu intervenția Israelului. O facțiune a druzilor, susținută de Ierusalim, refuzase încă din decembrie să recunoască noul stat, cerând ajutor militar din partea Israelului și organizând marșuri cu steaguri israeliene. Un incident minor a fost suficient pentru a escalada situația.

Între timp, potrivit unui raport al agenției de știri Reuters, Israelul finanțează constituirea unei miliții de 3.000 de oameni în Suwaida, pentru a consolida și mai mult divizarea Siriei. Acest lucru alimentează resentimentele din restul țării împotriva druzilor și direcționează toată furia asupra atacurilor aeriene israeliene asupra minorității. Aceștia, la rândul lor, se tem pe bună dreptate de forțele armate ale noilor conducători, după ororile din iulie.

O manevră absolut inutilă și distructivă. Druzii au rămas în mare parte neutri sub Assad, orașul Suwaida a fost liniștit după căderea dictaturii și ar fi putut rămâne liniștit. La fel cum alte părți ale țării au rămas liniștite, contrar temerilor inițiale.

Situația ar fi putut rămâne calmă

În ciuda anunțului lui Trump, sancțiunile nu au fost încă ridicate, iar economia nu înregistrează progrese semnificative. Acestea pot fi ridicate temporar de către guvern, dar definitiv numai de către Congresul SUA – ceea ce încă nu s-a întâmplat. Fără o siguranță de planificare pe o perioadă mai lungă de câteva luni, nimeni nu va investi miliardele necesare pentru reconstrucția a zeci de orașe distruse parțial sau aproape în totalitate.

Deputații republicani ai lui Trump condiționează acordul lor de acceptarea de către guvernul sirian a intervențiilor Israelului.

Cu toate acestea, Israelul și noul guvern sirian ar fi putut constata încă din decembrie că au un dușman comun: regimul iranian și milițiile sale proxy, în frunte cu Hezbollah. Ar fi putut găsi cu ușurință o cale pașnică, în loc să provoace unilateral o nouă dușmănie.

David Petraeus a înțeles deja în Irak, acum 20 de ani, că a-ți crea continuu noi adversari nu te apropie de victorie. Și a mizat mai degrabă pe echilibru decât pe agresiune, chiar dacă succesul a fost destul de limitat în timp.

Acum exact zece ani, el a fost ținta unei adevărate furtuni de critici când a recomandat furnizarea de arme americane radicalilor sirieni pentru combaterea grupării Stat Islamicadică facțiunii lui Sharaa, care la acea vreme opera încă sub numele de război Abu Mohammad al-Julani.

Pacea se negociază și se încheie cu dușmanii. În acest sens, întâlnirea relaxată de luni dintre cei doi la New York nu a fost deloc suprarealistă, ci mai degrabă un punct final pragmatic.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Su-24M rusesc
1
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc...
cosmin marinescu
2
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: Niciodată nu am fost confruntați cu o transformare...
United States President Donald J Trump addresses the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York, New York, USA
3
„Țările voastre se duc naibii”. Trump, atac dur la adresa Europei de la tribuna ONU, pe...
Prim-ministrul danez Mette Frederiksen
4
„Cel mai grav atac asupra infrastructurii”. Premierul danez reacționează după ce drone au...
FFM_6282
5
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Digi Sport
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină de poliție ăn fața unei școli
Un băiat de 17 ani este audiat în legătură cu amenințările trimise...
F-16 decolare exercițiu NATO
„Poate doborî NATO avioanele rusești care încalcă spațiul Alianței?”...
femeie cu umbrela in ploaie
Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic...
Daniel David, ministrul Educației.
Al doilea val de amenințări cu masacru în școli. Daniel David...
Ultimele știri
100.000 de dolari pentru o postare. Ce a scris jurnalista din Australia care a fost dată afară pe nedrept
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă, la ora 16:00, de la Palatul Victoria
Un atac ucrainean cu drone a incendiat rafinăria Gazprom Bașkortostan, una dintre cele mai mari din Rusia. Explozii puternice și fum
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
giorgia meloni
Giorgia Meloni: Italia va recunoaște Palestina doar dacă Hamas e exclusă și ostaticii sunt eliberați
emmanuel macron sustine un discurs la onu
Macron, mesaj pentru Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă opriţi conflictul din Gaza
President Donald Trump departs after speaking during the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025
Donald Trump a rămas blocat pe scara rulantă și i s-a stricat prompterul la ONU. Discurs acuzator în fața Adunării Generale
80th Session of UN General Assembly in New York
Trump, la ONU: „Schimbările climatice sunt cea mai mare înșelătorie din lume”. Avertisment pentru investitorii în energie verde
pedro sanchez
Guvernul Spaniei aprobă un embargo „total” asupra armelor destinate Israelului
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, despre infidelitățile lui Elvis: "Era încă un soț bun, dar eram prea multe femei în viața...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Fanatik.ro
După ce l-au ratat pe David Popovici, americanii au dat lovitura și au furat următoarea stea a natației...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Robert Niță și Dănuț Lupu, contre dure în direct după scandalul dintre Alex Dobre și suporterii Rapidului...
Adevărul
Vârcolacii, luptătorii din umbră ai lui Hitler. Comandourile care au semănat teroare în rândul Aliaților și a...
Playtech
Cartea de identitate electronică. Cine o poate face 'la urgenţă'
Digi FM
Un muncitor din Sri Lanka a făcut senzație pe TikTok. Câți câștigă în România și de ce vrea să rămână aici
Digi Sport
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în...
Pro FM
Roxana Nemeș a născut gemeni, fată și băiat. Prima imagine duioasă cu mămica și copiii: "O iubire pe care nu...
Film Now
James Van Der Beek, apariție video surpriză la reuniunea „Dawson’s Creek”. Nu a putut urca pe scenă din cauza...
Adevarul
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră...
Newsweek
Pensia trebuie să crească cu 200 lei la 1 ianuarie. Ministrul Muncii anunță dacă Guvernul are bani
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Emma Watson, după ce n-a mai apărut într-un film de 6 ani: "Îmi lipsește actoria, dar anumite părți ale...
UTV
Harry Styles, apariție surpriză la Maratonul de la Berlin 2025. Artistul a alergat sub un nume fals și și-a...