O importantă centrală electrică din regiunea Moscova a fost atacată de dronele ucrainene

Dronele au vizat centrala electrică din Şatura, situată la aproximativ 120 km est de capitala rusă FOTO Captura X
Forţele armate ucrainene au atacat cu drone duminică o importantă centrală electrică din zona capitalei Federaţiei Ruse, ceea ce a cauzat un incendiu şi a făcut necesară trecerea pe sistemul de rezervă al alimentării cu electricitate şi agent termic, a anunţat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, citat de Reuters.

Dronele au vizat centrala electrică din Şatura, situată la aproximativ 120 km est de capitala rusă, a declarat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov.

Imagini neverificate publicate pe Telegram arată mai multe explozii urmate de mingi de foc care se ridică în cer.

„Unele dintre drone au fost distruse de forţele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe terenul centralei. Un incendiu a izbucnit pe teren. Acum este localizat”, a declarat Andrei Vorobiov.

Trei transformatoare ale centralei au luat foc, a raportat cotidianul Kommersant, citând Ministerul Situaţiilor de Urgenţă.

Andreï Vorobiov a precizat că a fost activată o sursă de alimentare de rezervă şi că au fost instalate sisteme mobile de încălzire în zona în care temperatura se apropia de punctul de îngheţ.

Rusia, care vizează de câteva luni infrastructura energetică şi de încălzire a Ucrainei, depinde de centrale termice mari, moştenite din perioada sovietică, pentru a alimenta locuinţele.

