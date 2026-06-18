Live TV

„O înfrângere glorioasă”. Cum a prezentat presa iraniană acordul dintre SUA și Iran

Data publicării:
un barbat care citeste un ziar in iran
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Titlurile ziarelor iraniene de joi au adoptat un ton victorios în urma semnării protocolului de înţelegere dintre SUA şi Iran pentru încetarea războiului, unele dintre ele afirmând că planurile militare ale preşedintelui american Donald Trump au eşuat.

„Javan", un important cotidian iranian apropiat de Gărzile Revoluţiei Iraniene (IRGC), scrie că Statele Unite au suferit „o înfrângere glorioasă", menţionând că, în timp ce Israelul şi SUA au intrat în conflict cu obiective ambiţioase, Iranul a ieşit mai puternic decât se aşteptau adversarii săi, relatează CNN, preluată de News.ro. 

Pe prima pagină a ziarului „Hamshahri", afiliat statului, Trump este înfăţişat muşcând o bucată de hârtie mototolită. Titlul sună astfel: „Pe aripile vântului", o expresie persană comună care se referă la ceva irosit.

„Kayhan", un ziar influent şi conservator, a ales titlul: „Strâmtoarea Ormuz este arma noastră de descurajare; pârghia noastră de putere nu este negociabilă".

Un alt ziar, „Sazandegi", s-a concentrat asupra potenţialelor beneficii economice în urma acordului dintre SUA şi Iran, scriind cu litere mari cifra „300", referindu-se la potenţialul fond de reconstrucţie de 300 de miliarde de dolari prevăzut în acord.

Citește și: Donald Trump îi consideră pe criticii acordului cu Iranul „geloşi, oameni răi sau proşti". Mesajul transmis de președintele SUA

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump îi consideră pe criticii acordului cu Iranul „geloşi, oameni răi sau proşti". Mesajul transmis de președintele SUA
Pete hegseth gesticuleaza cu steagul sua in spate
Semnal de alarmă pentru NATO: SUA anunță revizuirea trupelor din Europa și critică aliații. „Profită de pe urma altora”
Sonde petroliere.
Efecte imediate după acordul SUA-Iran: petrolul se ieftinește, iar bursele asiatice cresc. Ce spun experții
Steven Pifer
Fost ambasador al SUA: O deplasare la Moscova pentru o întâlnire cu Putin ar fi o „greșeală fatală” pentru Zelenski
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Avertismentul lui Mark Rutte: Dacă izbucneşte un război, SUA vor face tot posibilul pentru NATO, dar nu tot ce au promis
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu este audiat acum de procurorii DNA: Noi detalii despre...
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Puciul din PNL trece la următorul nivel: Contestatarii lui Bolojan au...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să...
drapele la intrarea in parlamentul european
Mesaj ferm al Parlamentului European: UE nu se va lăsa intimidată de...
Ultimele știri
Nicuşor Dan participă la reuniunea Consiliului European. Pe agendă sunt subiecte importante pentru România
Momentul în care „capacul” unui rezervor gigantic de la rafinăria din Moscova a sărit zeci de metri în aer în urma atacului Ucrainei
„36 de secunde”. Cum au relatat televiziunile din Rusia despre cel mai mare atac cu drone asupra Moscovei, de la începutul războiului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Ce au făcut Cristina Răduț și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova înainte de cununie. Au dat cărțile...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK! Ivan Savvidis i-a anunțat deja înlocuitorul
Adevărul
Rușii au simțit pe pielea lor teroarea războiului. Atacul cu drone asupra Moscovei: blocuri, centre...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Macaulay Culkin rupe tăcerea despre cea mai importantă persoană pentru el: „Viața mea s-a schimbat pentru...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
Copiii îi întorc spatele, dar Brad Pitt își găsește liniștea în brațele unei femei cu 29 de ani mai tânără...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul