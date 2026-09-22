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O instanță din Albania a suspendat-o pe șefa serviciilor secrete și a dispus arestul la domiciliu în cadrul unei anchete de corupție

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Justiție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
S-a predat

O instanță din Albania a suspendat-o pe șefa serviciilor secrete ale țării și a dispus plasarea acesteia în arest la domiciliu, fiind suspectată de divulgarea de informații clasificate, în cadrul unei anchete mai ample privind corupția, relatează Reuters.

S-a predat

ACTUALIZARE 23:43 Vlora Hyseni s-a predat autorităţilor marţi, după ce Parchetul anticorupţie a emis un mandat de arestare pe numele său, notează AFP, preluată de Agerpres.

Procurorii însărcinaţi cu cazurile de corupţie din Albania anunţaseră mai devreme în cursul zilei că au emis un mandat de arestare pe numele Vlorei Hyseni în cadrul unei anchete pentru corupţie în care este implicat şi un oficial de rang înalt din cadrul poliţiei.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat marţi seară pentru AFP că Hyseni s-a predat autorităţilor albaneze la punctul de frontieră Morina, situat între Albania şi Kosovo.

Parchetul Special împotriva Corupţiei şi Criminalităţii Organizate (SPAK) indicase într-un comunicat că a ordonat suspendarea şi plasarea în arest la domiciliu a lui Hyseni, suspectată de divulgare de informaţii confidenţiale.

Potrivit comunicatului Parchetului, şeful sectorului de la Institutul de Ştiinţe Criminalistice a fost, de asemenea, arestat.

Presa locală precizase anterior că Vlora Hyseni nu se afla în ţară.

Jurnalistul Xhemajl Rexha, într-o transmisiune în direct pentru emisiunea „Acum cu Erla Mëhillin” de la Euronews Albania, a dezvăluit detalii suplimentare privind cazul Vlorei Hyseni.

Rexha a raportat că Hyseni se afla pe teritoriul Kosovo în timpul zilei, dar a trecut punctul de trecere a frontierei Morina seara și s-a predat autorităților albaneze. El a explicat în continuare că partea kosovară nu a avut nicio legătură cu incidentul, atâta timp cât Hyseni se afla pe teritoriul Kosovo, nu exista nicio directivă din partea autorităților albaneze de a o aresta.

„Din informațiile pe care tocmai am reușit să le obțin de la surse din Kosovo, este clar că Hyseni se afla pe teritoriul Kosovo în timpul zilei și nu exista niciun mandat de arestare pe teritoriul Republicii Kosovo pentru reținerea ei, iar ea a trecut granița dintre Kosovo și Albania seara, deoarece suntem încă în perioada de vară, când controalele sunt mai puține.”

Știrea inițială

Vlora Hyseni, originară din Kosovo, ocupă funcția de șef al serviciului de informații Sherbimi Informativ i Shtetit (SHISH) din 2023. Anterior, ea a ocupat funcția de adjunct al șefului serviciului de informații din Kosovo.

Procurorii au declarat că Hyseni era suspectată de divulgarea de informații clasificate către persoane neautorizate în legătură cu un caz de corupție la Agenția Națională pentru Societatea Informațională (AKSHI), care gestionează serviciile publice digitale și infrastructura IT din Albania. Parchetul special, cunoscut sub numele de SPAK, anchetează acest caz de multă vreme.

Mulți funcționari publici și oameni de afaceri au fost arestați sau sunt anchetați pentru deturnarea de fonduri publice în cadrul AKSHI.

SPAK, care se ocupă de combaterea corupției și a crimei organizate, a declarat că măsurile împotriva lui Hyseni au fost aprobate de un tribunal anticorupție pentru a permite continuarea anchetei.

Prim-ministrul Edi Rama, care se află la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a declarat că a eliberat-o deja pe Hyseni din funcție și că, în consultare cu președintele, va numi un nou șef al agenției de informații.

„Toată lumea este nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, dar nimeni nu este mai presus de lege”, a scris Rama pe X.

Această măsură reprezintă un nou eșec pentru guvernul lui Rama. În februarie, Rama a demis-o pe viceprim-ministrul său, Belinda Balluku, după ce au fost formulate acuzații de corupție împotriva acesteia. Ulterior, Parlamentul a refuzat să-i ridice imunitatea pentru a permite arestarea ei. Balluku a negat acuzațiile.

Oficialii Uniunii Europene au declarat pentru Reuters că urmăresc cu atenție modul în care Rama gestionează cazurile de corupție și că lupta Albaniei împotriva criminalității și corupției este esențială pentru demersul acestei țări balcanice de a adera la blocul comunitar până în 2030.

Editor : M.C

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