O întâlnire Putin-Zelenski poate avea loc la finalul lunii noiembrie, spune președintele finlandez

Următoarea ocazie pentru discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin ar putea fi summitul G20, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Johannesburg, în Africa de Sud, a declarat președintele finlandez Alexander Stubb, potrivit RBC Ukraine.

Stubb susține că, deși în prezent nu există semne ale unui armistițiu sau unei încetări rapide a focului, „munca din culise va continua”.

El a precizat că săptămâna trecută a discutat situația din Ucraina cu președinții Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, și Uzbekistanului, Shavkat Mirziyoyev. Liderii acestor țări sunt așteptați să se întâlnească joi cu președintele american Donald Trump, iar mai târziu, președintele kazah se va întâlni cu Vladimir Putin la Moscova.

Stubb spune că abordarea Finlandei față de războiul din Ucraina rămâne neschimbată, subliniind că presiunea militară și economică asupra Rusiei trebuie intensificată pentru a-l forța pe Putin să vină la masa negocierilor. El consideră că o posibilă oportunitate în acest sens ar putea apărea la sfârșitul acestei luni în Africa de Sud.

„Dacă, în următoarele două sau trei săptămâni, situația se va dezvolta conform așteptărilor, summitul G20 de la Johannesburg ar putea deveni locul de întâlnire între Putin și Zelenski”, a declarat Stubb.

În același timp, Stubb nu vede posibilitatea unei întâlniri între Trump și Putin înainte de summitul G20, întrucât întâlnirea lor de la Budapesta a fost anulată.

Întâlnirea Putin-Zelenski

Zelenski și-a declarat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire trilaterală cu președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, dar a subliniat că Ucraina nu va accepta condițiile impuse de Kremlin.

La începutul lunii septembrie, Putin și-a confirmat disponibilitatea pentru negocieri, dar a insistat ca Zelenski să vină la Moscova și să fie „dispus să discute”.

Ulterior, președintele ucrainean a clarificat că rămâne deschis la o întâlnire cu Putin, dar respinge categoric posibilitatea desfășurării discuțiilor pe teritoriul Rusiei sau Belarusului.

Recent, vice-ministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a anunțat că Rusia e pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului, doar dacă acestea se vor desfășura în formatul de la Istanbul.

„Reprezentanții turci au confirmat în repetate rânduri disponibilitatea lor de a pune la dispoziție un loc pentru negocieri în Istanbul. Toate condițiile pentru dezvoltarea procesului de negociere de la Istanbul sunt îndeplinite”, a declarat el.

Vice-ministrul rus a afirmat însă că principala problemă ar fi „lipsa voinței politice la Kiev” și a acuzat partea ucraineană că evită dialogul, sperând „să obțină pacea prin forță”.

